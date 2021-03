Wolfsburg

Dr. Arno Antlitz, derzeit Finanzvorstand bei Audi, wird Frank Witter als VW-Konzern-Finanzvorstand jetzt doch schon zum 1. April ersetzen. Den Wechsel auf der Position hatte der Aufsichtsrat bereits im Dezember des vergangenen Jahres bekannt gegeben.

Witters Vertrag läuft wie bekannt auf eigenen Wunsch Ende Juni 2021 aus, ein früherer Wechsel war bereits im Dezember beabsichtigt worden. Bis dahin wird er dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung stehen, um einen bestmöglichen Wechsel zu gewährleisten. Witter wird auf der Jahrespressekonferenz die Jahresbilanz des Konzerns vorstellen.

Aufsichtsrat Pötsch: „Frank Witter hat maßgeblichen Anteil an der robusten Aufstellung des Konzerns“

„Frank Witter hat in seiner nahezu 30-jährigen Zeit bei Volkswagen in unterschiedlichen Positionen den Konzern vorangebracht und hat maßgeblichen Anteil an der robusten Aufstellung des Unternehmens, die durch die jüngsten Zahlen erneut unter Beweis gestellt wurde. Ich bedanke mich ausdrücklich bei ihm für sein Wirken und verabschiede ihn mit den allerbesten Wünschen für die Zukunft. Mit Arno Antlitz haben wir einen exzellenten Nachfolger gefunden, der sich durch seinen strategischen und analytischen Weitblick ebenso auszeichnet wie durch seine Finanz-Expertise. Er wird seinen Teil dazu beitragen, den Volkswagen Konzern weiterhin wetterfest durch die Transformation zu steuern“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch.

Von der Redaktion