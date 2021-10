Wolfsburg

Die Vorfreude war groß bei Florian Pohl: Seit Freitag kann er endlich mit seinem privaten Fahrrad auf das Werksgelände fahren. Möglich macht es das Pilotprojekt „Mit dem Rad ins Werk“, das jetzt bei Volkswagen in Wolfsburg angelaufen ist.

Pohl ist einer von zunächst rund 400 Beschäftigten, die im Rahmen des Projekts künftig mit ihrem eigenen Drahtesel ins Werk fahren dürfen. Bislang mussten die Räder stets vor den Werkstoren abgestellt bleiben. Seit Freitag ist für den kleinen Kreis zumindest das Befahren zweier vorgegebener Routen möglich.

Räumlich ist das Pilotprojekt zweigeteilt: Ein Teilbereich führt vom Tor Sandkamp durch den Park entlang der Südstraße bis zum Eingang 17. Abgestellt werden können die Privaträder dann auf Höhe der Eingänge 6 und 17. Der zweite Teilbereich betrifft den Bereich der Forschung und Entwicklung, hier erfolgt die Zufahrt durch das FE-Parkhaus und über den FE-Haupteingang. Abgestellt werden können die Privaträder dann ein paar Meter westlich des Eingangs.

Guter Schutz gegen Diebstähle

„Als ich von dem Projekt hörte, habe ich mich sofort angemeldet“, berichtet Florian Pohl. Denn für ihn passt die Aktion wie die Faust aufs Auge. Von Zuhause kann er künftig quasi direkt bis zum Arbeitsplatz radeln. „Ich wohne am Hageberg und arbeite in Halle 3 direkt an der Südstraße – das macht meinen Arbeitsweg viel entspannter“, freut sich Pohl.

Sicherheit geht vor: Radmarkierungen an der Südstraße. Quelle: Volkswagen

Der Teilbereich in der Technischen Entwicklung bietet da für die Projektteilnehmer noch nicht soviel Luxus Ihr Weg zu Fuß wird nur minimal verkürzt. Aber auch das kann Vorteile haben, weiß Pohl. „Auf dem Werksgelände sind die Fahrräder viel besser vor Diebstahl geschützt“, sagt er. Tatsächlich ein nicht zu unterschätzendes Problem. In der Vergangenheit kam es immer zu Diebstählen. Vor den Toren Nord und Ost wurden deswegen extra abgeschlossen Abstellanlagen errichtet. „An Tor 6 und 17 gab es die aber nicht“, berichtet Pohl.

VW-Mitarbeiter Florian Pohl: „Die Prüfung war total unkompliziert und schnell.“ Quelle: Steffen Schmidt

Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt ist übrigens eine Helmpflicht und eine Verkehrssicherheitsprüfung des Fahrrads. Pohls E-Bike schmückt bereit ein entsprechender Aufkleber. „Die Prüfung war total unkompliziert und schnell“, erzählt er.

Ausweitung des Projekts ist geplant

Für die Zukunft wünscht er sich, dass die Fahrradregelung auf dem Werk noch ausgeweitet wird. „Ich weiß, dass viele Kollegen sich wünschen, auch bis kurz vor den Arbeitsplatz fahren zu können. Zum Beispiel auch über Tor Ost und Nord“, berichtet er.

Die Chancen darauf stehen nicht schlecht. Neben Werkleiter Rainer Fessel outete sich auch VW-Chef Herbert Dies als Fan der Aktion, testete den Zugang per Rad zum Werk sogar schon selbst. Volkswagen hatte zudem schon bei Bekanntgabe des Projekts betont, dass dieses dazu dienen soll, Erfahrungen für eine mögliche Ausweitung der Radmobilität auf dem rund sechs Quadratkilometer großen Werksgelände zu sammeln und damit langfristig einem größeren Kreis die Zufahrt zum Gelände zu ermöglichen. Dafür wird die Pilotphase sogar wissenschaftlich begleitet.

Von Steffen Schmidt