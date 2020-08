Wolfsburg

Es ist ein Konzept, das in Wolfsburg nur allzu bekannt ist: Die Vier-Tage-Woche. Einst half sie, Zehntausende Arbeitsplätze bei Volkswagen zu erhalten. In der Corona-Krise wird das Arbeitszeitmodell nun wieder ins Spiel gebracht. „Die Vier-Tage-Woche wäre die Antwort auf den Strukturwandel“, sagte jetzt IG-Metall-Chef Jörg Hofmann in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Bei VW besteht derzeit kein Bedarf in dieser Hinsicht, die Wolfsburger IG Metall hält die Diskussion zudem für verfrüht.

„Die Rezession vermischt sich jetzt mit dem Strukturwandel. Corona beschleunigt die Digitalisierung, und die Autoindustrie verändert sich in Richtung Elektromobilität. Das zusammen gefährdet massenhaft Arbeitsplätze“, sagte Hofmann in dem Interview. Mit der Reduzierung der Arbeitszeit ließen sich gute Jobs erhalten. Für die Mitarbeiter bedürfe es dabei einen gewissen Lohnausgleich. Auch die Arbeitgeber hätten laut Hofmann dadurch Vorteile: Sie müssten keine Fachkräfte entlassen und würden sich dadurch Kosten für einen Sozialplan sparen.

Vier-Tage-Woche als Forderung für den neuen Tarifvertrag?

Einige Unternehmen in der Autoindustrie machen es bereits vor. So haben in der gegenwärtigen Krise bereits Daimler und auch Bosch kürzere Arbeitszeiten vereinbart. „Künftig sollte allen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie dieser Weg offenstehen“, forderte Hofmann. Die Vier-Tage-Woche solle deswegen in der nächsten Tarifrunde als Option vereinbart werden.

Klar ist, dass die Probleme der Transformation durch die Corona-Krise noch verstärkt worden. In Wolfsburg rund um Volkswagen herrscht dennoch wieder Optimismus. Für Diskussionen um die Einführung der Vier-Tage-Woche oder anderen Arten von Arbeitszeitreduzierung besteht bei VW derzeit keinerlei Bedarf, heißt es aus Betriebsratskreisen. Gerade erst wurden die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Die Nachfrage auf dem Automarkt zieht wieder an und der Autobauer bringt vielversprechende Modelle an den Start.

Auch die Erste Bevollmächtigte der IG Metall Wolfsburg, Ricarda Bier, bewertet die Diskussion um die Vier-Tage-Woche als verfrüht. „Grundsätzlich ist die Vier-Tage-Woche ein gutes Modell des Krisenmanagements, aber die Auswirkungen der Corona-Krise sind noch gar nicht abzusehen“, sagt Bier auf Anfrage der WAZ.

Bei Volkswagen seien solche Überlegungen derzeit überhaupt kein Thema. Bei den Zulieferern müsse man, bevor man solche Diskussionen führt, die Lage genau sondieren. „Wo steht der Betrieb jetzt? Wo stand er vorher? Da muss man sich jeden Einzelfall genau anschauen und entscheiden: In welchem Bereich hilft es und in welchem nicht“, so Bier. Für eine Forderung nach der flächendeckenden Einführung der Vier-Tage-Woche in der nächsten Tarifrunde sei es deswegen viel zu früh.

Arbeitszeitreduzierung rettete in Wolfsburg einst 15 000 Jobs

Gute Erinnerungen an die Vier-Tage-Woche hat man in Wolfsburg dennoch. 1992/93 rutschte der Konzern in die bis dahin tiefste Absatzkrise seiner Geschichte. Allein am Stammsitz gerieten 15 000 Arbeitsplätze in Gefahr. Dann kam der Durchbruch mit der Vier-Tage-Woche, die eng mit den Namen des damaligen VW-Chefs Ferdinand Piëch und des Personalvorstands Peter Hartz verbunden ist.

Die IG Metall und Volkswagen einigten sich am 25. November 1993 auf eine radikale Absenkung der Arbeitszeit – von damals 36 Stunden um satte 20 Prozent auf 28,8 Stunden. Im Gegenzug wurden die Einkommen um zehn Prozent abgesenkt und eine Job-Garantie für alle VW-Beschäftigten vereinbart. Als „Wunder von Wolfsburg“ bezeichnete Moderator Ulrich Wickert in den ARD-Tagesthemen den wegweisenden Tarifabschluss. Die Werke in Emden und Salzgitter führten die Vier-Tage-Woche bereits im Januar 1994 ein, ab April arbeiteten auch die 50.000 Wolfsburger nach dem neuen Modell.

Der Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung blieb noch lange danach in Kraft. Betriebsratschef Bernd Osterloh bezeichnete ihn noch 2006 als „nicht wegzudenkenden Rettungsschirm“. Mittlerweile ist er allerdings durch Vereinbarungen wie den Zukunftspakt und die Roadmap Digitale Transformation abgelöst worden, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. Auch darin ist eine Beschäftigungsgarantie bis 2029 verankert.

