Viele Corona-Patienten: Klinikum stellt mehr Betten auf Intensivstation bereit

Wolfsburg

Durch die vielen Corona-Infektionen in Wolfsburg hat auch die Zahl der Menschen zugenommen, die schwer an dem Virus erkranken. In den vergangenen Tagen lag die Zahl der Covid-Patienten auf der Intensivstation des Klinikums durchgängig im zweistelligen Bereich. Laut Divi-Intensivregister wurden dort am Montag zwölf, am Dienstag zehn und am Mittwoch elf Patienten versorgt. Inzwischen gerät die Abteilung an ihre Kapazitätsgrenzen. Das Klinikum hat die Zahl der täglich verfügbaren Behandlungsplätze um rund 15 Prozent erhöht.

Etwa jeder fünfte Corona-Patient auf der Intensivstation überlebt die Erkrankung nicht

„Durch die anhaltende Pandemie und die derzeitige Infektionslage in Wolfsburg ist die Lage im Klinikum weiterhin sehr angespannt“, sagt Klinikums-Sprecher Thorsten Eckert. Auf der einen Seite Corona-Patienten, geplante Operationen und Notfälle, auf der anderen Krankheitsausfälle, Isolationen und Quarantänen der Beschäftigten – das sorge täglich für neue Herausforderungen.

Von 25 Patienten auf der Intensivstation des Klinikums waren Stand Mittwoch elf Covid-Patienten, davon mussten wiederum sechs invasiv beatmet werden. Zur körperlichen Anstrengung für das Pflege-Personal kommt die psychische Belastung. Etwa jeder fünfte Covid-Patient auf der Intensiv-Station überlebt die Erkrankung nicht. „Die Sterberate für Menschen, die in den Corona-Intensivbereichen versorgt werden, liegt momentan leider bei etwa 17 Prozent“, so Eckert. „Hier hoffen wir natürlich durch den hoffentlich bald möglichen Einsatz neuer Medikamente auf eine weitere Absenkung und damit verbesserte Überlebenschancen.“

Geplante Operationen verschoben: Das Klinikum Wolfsburg hat sein Personal umorganisiert, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten in der Intensivmedizin sicherzustellen, Quelle: Boris Baschin

Geplante Operationen müssen zum Teil verschoben werden

Weil die Intensivstation an ihre Grenzen stieß, wurde die Kapazität erweitert. Aktuell stünden nun zwischen 28 und 30 Intensiv-Betten für die gesamte Erwachsenenmedizin zur Verfügung. Mit mehr Betten allein ist es aber nicht getan, denn die Versorgung der Erkrankten ist aufwendig. Das Klinikum hat sein Personal umorganisiert, um die Versorgung in der Intensivmedizin zu sichern. Weil die Beschäftigten an anderer Stelle fehlen, können weniger Patientinnen und Patienten für geplante Operationen aufgenommen werden. „Verschiedene Fachbereiche mussten daher, wenn medizinisch vertretbar, einige Eingriffe verschieben“, so Eckert weiter.

Patienten werden gegebenenfalls auf andere Kliniken in der Region verteilt

Man passe die Kapazitäten auf der Intensivmedizin kontinuierlich an die aktuelle Lage und die personellen Ressourcen an. „Dabei haben wir auch die Kapazitäten der weiteren Kliniken hier in der Region im Blick, mit denen wir uns eng abstimmen und wohin gegebenenfalls auch Corona-Patientinnen und -Patienten verlegt werden können, die stationär beziehungsweise intensivmedizinisch versorgt werden müssen“, erklärte der Sprecher des Klinikums.

Von Christian Opel