Wolfsburg

75 Jahre Vespa, Vereinsgründung vor fünf Jahren: Der Wolfsburger Vespa-Club Passione wollte diesen Doppelgeburtstag eigentlich ganz groß feiern – „doch dann machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung“, sagt Clubsprecher und VW-Mitarbeiter Francesco Falsone. Macht nichts: Passione ist auch so sehr aktiv und will die Feier in kleinerem Rahmen nachholen.

„Jeder kann eine Vespa fahren“

Spätestens seit der Fußball-Europameisterschaft kennt jeder Wolfsburger die Vespa-Freunde: Begleiteten sie doch jedes Spiel der italienischen Nationalmannschaft und natürlich auch den Titelgewinn der Squadra Azzura mit einem bunten Vespa-Korso. Überhaupt: Vespa und Lebensfreude – das gehört zusammen. „Eine Vespa macht einfach Spaß“, sagt Passione-Clubmitglied Guiseppe De Rosso. „Sie ist elegant und jeder kann sie fahren.“

Vespa-Fans: Die Passione-Mitglieder Bernhard Pagel (l.) und Giuseppe De Rosso. Quelle: Boris Baschin

Er selbst fährt eine Vespa 50 L , die 1972 – eigentlich – nur für den italienischen Markt gebaut wurde. Aber: Schon in den 1950er und 1960er Jahren kamen italienischen „Wespen“ (Vespa ist der italienische Name für Wespe) nach Deutschland, „viele VW-Gastarbeiter brachten sie aus ihrer Heimat mit“, berichtet Francesco Falsone. Die Italiener hätten die Vespa nach Wolfsburg gebracht.

Eine Passione-Ausfahrt aus der Anfangszeit

Wobei viele Vespa-Fans gleich mehrere Fahrzeuge besitzen. Guiseppe De Rosso hat drei Vespas. Warum? „Weil sie Spaß machen“, sagt er. „Ein unbeschreibliches Feeling.“ Und lacht.

Passanten winken, wenn sie eine Vespa vorbeifahren sehen

Ein Bella Italia-Feeling, das längst auf viele Deutsche – und weitere Nationalitäten – übergesprungen ist. Etwa auf Bernhard Pagel, den Kassenwart von Passione. Er fährt eine 2018er Vespa 125 GTS, ein gemütlicher und dynamischer Tourenroller. „Ich fahre seit vielen Jahren Roller – und lande immer wieder bei einer Vespa“, sagt er. Sie sei einfach etwas ganz Besonderes. „Passanten sehen sie und winken freundlich.“

Fünf Jahre Vespa-Club Passione: Das Gruppenfoto wurde bereits gemacht – die Feier wollen die Vespa-Freunde nachholen. Quelle: Britta Schulze

Etwas Besonderes ist auch der Vespa-Club Passione Wolfsburg: Er hat mittlerweile über 150 Mitglieder und ist damit der größte Vespa-Club Deutschlands.

WAZ-Video vom Korso beim EM-Auftakt 2021 in Wolfsburg

Viele seiner Mitglieder sind im Volkswagen-Werk beschäftigt und erleben die Transformation hin zur Elektromobilität täglich hautnah mit. Ein Trend, der auch vor der Vespa nicht Halt macht: „Wir organisieren regelmäßig Bildungsurlaube“, berichtet Passione-Sprecher Francesco Falsone, der als Meister bei Volkswagen beschäftigt ist.

Sogar im Bildungsurlaub ist die Vespa ein Thema

Der jüngste Bildungsurlaub beschäftigte sich mit dem Thema „Mit Zweirädern in die Zukunft“. Dabei sei es nicht nur um Roller als Beitrag zur urbanen Mobilität gegangen, sagt er. Sondern auch um die elektrifizierte Zukunft des italienischen Kultmobils: „Wir haben eine Firma in Hannover besucht, die Elektromotoren für Vespas entwickelt hat“, berichtet Falsone. Ein Clubmitglied – Gianluca Mose – lasse seine Vespa auf Elektro-Antrieb umrüsten. „Damit ist man einfach sauberer unterwegs“, betont Francesco Falsone. „Und sichert die Zukunft der Vespas.“

Übrigens: Auch die Zukunft von Passione scheint gesichert: „Wir haben zunehmend junge Mitglieder“, sagt Francesco Falsone. Die nicht nur ein Faible für die italienischen Kultroller haben, sondern oft auch der Elektromobilität gegenüber aufgeschlossen(er) sind. Elektrische Vespas? Die dürften in den kommenden Jahren häufiger in Wolfsburg zu sehen sein. Gefahren von jungen Fans mit Passione-Emblem auf Jacke, Pullover oder Shirt.

Von Carsten Bischof