Vergleich mit Volkswagen: Winterkorn will wohl 10 Millionen Euro zahlen

Wolfsburg

Im Streit um Schadensersatz-Zahlungen wegen des Diesel-Skandals steht eine Einigung zwischen Volkswagen und mehreren Ex-Top-Managern offenbar kurz bevor. So soll der frühere VW-Konzern-Chef Martin Winterkorn sich angeblich bereit erklärt habe, zehn Millionen Euro Schadensersatz an den Konzern zu zahlen. Weitere Vereinbarungen mit anderen ehemaligen Top-Managern sollen folgen, das jedenfalls berichtet das Magazin Business Insider und beruft sich dabei auf entsprechende Vertragsentwürfe.

Zudem soll sich Volkswagen auch mit der Manager-Haftpflicht-Versicherung auf die Zahlung weiterer 200 bis 300 Millionen Euro geeinigt haben. VW hatte für seine Top-Manager eine Police mit einer Deckungssumme von 500 Millionen Euro abgeschlossen. Über den Kompromiss will der Aufsichtsrat wohl bereits am Wochenende beraten, eine Entscheidung würde dann die Hauptversammlung im Juli fällen. Volkswagen wollte die Vorgänge zunächst nicht kommentieren.

Aufsichtsrat hatte Schadensersatzansprüche geltend gemacht

Der VW-Aufsichtsrat hatte sich im März dazu entschieden, Martin Winterkorn, den früheren Audi-Chef Rupert Stadler und andere Spitzenmanager von Audi, Porsche und der Kernmarke VW wegen aktienrechtlicher Sorgfaltspflichtverletzungen auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen. Grundlage war eine mehrjährige Untersuchung des Diesel-Skandals und seiner Hintergründe durch die Wirtschaftskanzlei Gleiss Lutz.

Diese kam in ihrem Gutachten zu dem Ergebnis, dass Winterkorn und weitere Top-Manager ihre Sorgfaltspflichten grob fahrlässig verletzt hätten. Winterkorn etwa wird in der Untersuchung konkret vorgeworfen, es in der Zeit ab dem 27. Juli 2015 unterlassen zu haben, die Hintergründe des Einsatzes unzulässiger Softwarefunktionen in Dieselmotoren unverzüglich und umfassend aufzuklären. Strafrechtlich habe sich aber kein damaliger Manager etwas zu schulden kommen lassen, hatte der Aufsichtsrat im März betont.

Strafprozess gegen Winterkorn startet im September

Winterkorn, Stadler und Co. wiesen im März noch jede Vorwürfe von sich. Nun scheinen sie aber doch dazu bereit, Schadensersatz zu zahlen. Das könnte ihnen zumindest einen wahrscheinlich Jahre andauernden Zivilprozess ersparen.

Um den Aufenthalt im Gerichtssaal kommen zumindest aber Winterkorn und Stadler trotzdem nicht herum. Der Strafprozess gegen den ehemaligen Audi-Chef Stadler und weitere Top-Kräfte hatte bereits im Herbst in München begonnen. Winterkorn muss sich mit vier weiteren Angeklagten ab September wegen mutmaßlichen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs vor dem Landgericht Braunschweig verantworten.

Von Steffen Schmidt