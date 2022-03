Wolfsburg

Spekulationen an der Börse, nicht die reale Versorgungssituation, treiben die Energiepreise in bisher ungeahnte Höhen. Betroffen ist neben Rohöl und Kohle auch Gas, das Volkswagen für seine Kraftwerke in Wolfsburg braucht. Welche Bedeutung haben die gestiegenen Preise für Volkswagen? Und für Haushalte, die von Volkswagen mit Fernwärme versorgt werden? Die AZ/WAZ fragt nach.

Ein russischer Exportstopp würde Volkswagen empfindlich treffen

Erst vor wenigen Wochen hat VW sein Kraftwerk komplett von Kohle- auf Gasbetrieb umgestellt. Das verringere den Ausstoß von Schadstoffen und diene als Vorbereitung für die spätere Versorgung der Kraftwerke mit Wasserstoff. Doch genau daraus könnten Volkswagen jetzt Schwierigkeiten erwachsen: Würde Russland seine Energieexporte nach Deutschland stoppen oder würde Deutschland von sich aus auf Russland-Importe verzichten – wie es die Amerikaner aktuell tun –, könnte russische Kohle Experten zufolge schnell ersetzt werden, russisches Gas hingegen nicht.

Ein echter Koloss: Eine der Gasturbinen, die zum VW-Kraftwerk geliefert wurde. Quelle: Volkswagen

Volkswagen mag sich zu solchen Spekulationen nicht äußern. Auch nicht zu den konkreten Folgen der spürbar gestiegenen Gaspreise: „Volkswagen bezieht Erdgas aus dem deutschen Verbundnetz, welches den aktuellen Bedarf decken kann“, teilt ein Sprecher auf AZ/WAZ-Anfrage mit. „Dementsprechend ist die Versorgung der Werke und der Kraftwerke und Heizhäuser mit Erdgas aktuell gesichert.“ Woher genau das Erdgas kommt, das Volkswagen in seinen Kraftwerken zu Strom verarbeitet, weiß das Unternehmen angeblich nicht: „Die Lieferanten beziehen das Erdgas von Händlern und aus dem Markt, deren Quellen uns nicht bekannt sind.“

Preiserhöhungen sind nicht ausgeschlossen

Aber natürlich mag Volkswagen künftige Preissteigerungen bei der Fernwärme nicht ausschließen, denn: Man beobachte die Situation genau – „auch bezüglich möglicher Auswirkungen auf unser Geschäft, da deutliche Preissteigerungen am Markt zu verzeichnen sind.“ Zur Erinnerung: Eine ähnlich zurückhaltende Antwort bekam die AZ/WAZ im vergangenen Jahr, als sie nach den Auswirkungen gestiegener Preise bei Stahl und Aluminium fragte – kurze Zeit später kündigte das Unternehmen an, die Preise für Neuwagen erhöhen zu müssen. Steigen diesmal die Preise für Fernwärme?

Die Stadtwerke-Tochter LSW antwortet zurückhaltend: „Wir beobachten natürlich den Markt“, sagt Sprecherin Birgit Wiechert. Man beziehe die Fernwärme – also warmes Wasser für die Heizungen in Wolfsburg – von Volkswagen. Das heißt: Muss Volkswagen mehr für Gas zahlen, verlangt es vermutlich auch mehr Geld von der LSW für die Fernwärmeversorgung. Die wird die gestiegenen Preise natürlich an ihre Kunden weiterreichen – Wolfsburger müssten folglich mehr fürs Heizen zahlen. Üblicherweise gibt die LSW die neuen Preise für das kommende Geschäftsjahr jeweils zum 1. Juli bekannt.

Vor einem Jahr wurde Fernwärme noch billiger

Zur Erinnerung: Im Juli 2021 wurde Fernwärme um fünf Prozent günstiger. Dass wird in diesem Jahr mit Sicherheit nicht geschehen.