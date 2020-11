VW wirbt  auf neuen Wegen um Experten für Mobilität der Zukunft

Wolfsburg

Volkswagen wandelt sich weiter in Richtung Anbieter für elektrische, digitale und nachhaltige Mobilität. Dafür müssen entsprechende Experten her. Die neue Personalmarketing-Kampagne #HelloPossible 2.0 wendet sich gezielt an potenzielle Kandidaten in den Zukunftsbereichen IT-, Digitalisierung und Elektrifizierung. In diesen Feldern hat Volkswagen derzeit den größten Bedarf an hochqualifizierten Experten, um den Wandel zu einem softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen und die Umstellung auf Elektromobilität erfolgreich voranzutreiben.

„ Volkswagen befindet sich mitten in der größten und zugleich auch spannendsten Transformation in der Geschichte des Unternehmens. Unser Anspruch ist es, Mobilität für die kommenden Generationen neu zu denken und zu gestalten. Für Menschen, die gemeinsam mit uns neue Wege gehen wollen, gibt es daher keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um bei Volkswagen beruflich durchzustarten. Allein in diesem Jahr haben sich rund 1000 neue Mitarbeitende für Zukunftsaufgaben bei Volkswagen in Deutschland entschieden“, so Gunnar Kilian, Vorstand Personal und Truck & Bus der Volkswagen AG.

Kampagne soll Experten da abholen, wo sie zuhause sind

Die Kampagne steht unter dem Motto ‚Warum Volkswagen? - Darum Volkswagen!’ und startet am 6. November auf digitalen Kanälen wie Facebook, LinkedIn oder Youtube. Herzstück der ersten ‚digital only‘ Personalmarketing-Kampagne von Volkswagen sind mehrere Mitarbeiter-Testimonials, die zeigen sollen, was VW als Arbeiter attraktiv macht.„Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren fundamental gewandelt. Gerade hochqualifizierte Kandidaten werden immer anspruchsvoller und wählen den Arbeitgeber, der ihnen das beste Gesamtpaket bietet“, erklärt Andrea Morgan-Schönwetter, Leiterin Recruiting & Talent Marketing Volkswagen, aus.

Die Kampagne setzt auf der gleichnamigen Vorjahreskampagne Hello Possible auf und nutzt erneut die Landingpage www.hello-possible.de.

