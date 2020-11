Wolfsburg

Mit 34 Corona-Neuinfektionen hat die Stadt Wolfsburg am Mittwoch einen neuen Höchststand vermeldet. Beinahe überall in Deutschland sind die Infektionszahlen in den letzten Wochen angestiegen. Das macht sich auch bei Volkswagen bemerkbar. „Parallel zur Entwicklung in der Gesellschaft, registrieren wir auch bei Volkswagen einen Anstieg der Infektionszahlen“, kommentiert eine VW-Sprecherin auf WAZ-Anfrage.

Die Zahlen geben dies eindeutig wieder: Waren es Mitte Oktober noch gerade einmal 47 bestätigte Corona-Fälle für alle deutschen Werke, hat sich diese Zahl mittlerweile vervielfacht. Aktuelle wurden 239 VW-Mitarbeiter in Deutschland positiv auf das Virus getestet. Bei einer Anzahl von täglich rund 124 und insgesamt 12 300 durchgeführten Tests in den eigens dafür eingerichteten Containern ist dies allerdings weiterhin eine verhältnismäßig geringe Zahl.

VW weiter im Krisenmodus

Mit weiteren Verschärfungen der Sicherheitsmaßnahmen plant Volkswagen deswegen derzeit nicht. Doch auch jetzt schon ist man beispielsweise mit der Absage von Weihnachtsfeiern, Dienstreisen, Veranstaltungen mit mehr mehreren Personen, der mobilen Arbeit oder der Maskenpflicht auf dem ganzen Gelände extrem vorsichtig. Daher rührt auch die Zuversicht, die Anzahl der Infektionen weiter gering zu halten. VW sehe sich gut aufgestellt, beobachte die Lage aber weiter genau, heißt es aus Unternehmenskreisen.

Das gilt im Übrigen nicht nur für den Gesundheitsschutz. Die zweite Corona-Welle in Europa verlangt auch der Produktion und der Logistik vieles ab. So ist das Unternehmen weiter gezwungen, in der Fertigung „auf Sicht“ zu fahren. Das hat sich in den letzten Wochen eindrucksvoll durch das Hin-und-Her mit den Extra-Schichten gezeigt. Die zunächst wieder steigende Nachfrage sollte im November mit zusätzlicher Arbeit am Wochenende aufgefangen werden. Dann wurden erst die Samstags- und schließlich auch die Sonntagsschichten wieder abgesagt. Sogar verfrühte Weihnachtsferien in der Produktion stehen im Raum.

Auch die Lieferketten sind wieder beeinträchtigt

Neben Teilemangel – besonders für die Fertigung von Hybriden – spielt dabei natürlich auch Corona eine Rolle. „Aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und den daraus folgenden Maßnahmen wurden in einigen Märkten die Handelsbetriebe geschlossen - eine große Herausforderung für unsere Händler. So kommt es unter Umständen in diesen Staaten zu Reduzierungen bis hin zu vorübergehenden Stopps der Auslieferungen“, erklärt VW auf WAZ-Anfrage.

Das Unternehmen passe deshalb – wie schon während der gesamten Pandemie üblich – die Fertigung in den Werken flexibel in Hinblick auf Fahrweisen, Schichtpläne und Produktionsprogramme flexibel an. „Auch kurzfristig auftretende Engpässe in unseren globalen, komplexen Versorgungsketten können vereinzelt eine Anpassung der Produktion erfordern“, teilt VW weiter mit. Zu Gerüchten über interne Überlegungen bezüglich der großflächigen Rückkehr zur Kurzarbeit im ersten Halbjahr 2021 will sich Volkswagen allerdings nicht äußern.

Volkswagen weiß um die damit einhergehenden besonderen Belastungen für die Belegschaft und spricht ihr deshalb Dank aus. „Diese Fahrweise auf Sicht stellt für die Beschäftigten in der Produktion eine besondere Herausforderung dar. Darauf reagieren die Teams mit großer Flexibilität und Einsatzbereitschaft. Das ist beispielhaft in dieser Situation“, lobt das Unternehmen

Von Steffen Schmidt