Wolfsburg

Ausbildungsbörsen, Berufsinformationstage und Co. – während der Pandemie waren solche Angebote für junge Menschen eher Mangelware. Auch die traditionellen Berufsinformationstage bei Volkswagen müssen in diesem Jahr erneut ausfallen. Eine Alternative bietet der Autobauer gemeinsam mit der Autostadt nun am Donnerstag, 16. Juli, an.

Dann können Interessierte zwischen 10 und 16 Uhr im Zeithaus der Autostadt spannende Einblicke in die vielfältigen Ausbildungsberufe und beruflichen Möglichkeiten bei Volkswagen sowie Informationen über die dazu passenden Bildungsangebote der Autostadt erhalten.

Exklusiver Blick über die Schulter

Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger können zudem mit einem Team von Auszubildenden und Ausbildern verschiedener Berufsprofile bei Volkswagen sowie Mitarbeitenden der Autostadt Bildung in den Dialog treten. Bei „einem Blick über die Schulter“ erfahren sie Wissenswertes aus der Bildungs-, Berufs-, und Ausbildungspraxis in Wolfsburg.

Teilnehmende des Informationstages erwartet zudem ein besonderes Highlight: Der Golf GTE Skylight, den insgesamt 16 Auszubildende von Volkswagen eigens für das diesjährige abgesagte GTI-Treffen am Wörthersee als elektromobiles Showcar gebaut haben, kann vor Ort bestaunt werden.

Highlight: Auch der Wörthersee-Golf GTE, den VW-Azubis modifiziert haben, kann bestaunt werden. Quelle: Ansgar Wilkendorf

Für Fabian Westphal, Leiter der Fahrzeugtechnik in der Berufsausbildung von Volkswagen, hat dieses gemeinsame Angebot in der aktuellen Situation einen hohen Wert: „In diesem Jahr können die traditionellen Berufsinformationstage bei Volkswagen leider nicht stattfinden. Es ist aber gerade in Zeiten der Pandemie wichtig, Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern berufliche Perspektiven aufzuzeigen.“

Bewerbungsphase bei VW startet in Kürze

Olaf Katzer, Leiter der Autostadt Bildung sagt: „Wir freuen uns, allen Interessierten dieses kurzweilige und – besonders mit dem Wörthersee-GTE – attraktive Angebot machen zu können. Zusätzlich zeigen wir mit der Vorstellung unserer neuen Workshops zu den Themen Digitalisierung und Mobilität, was man bei den Kolleginnen und Kollegen von Volkswagen an Kompetenzen braucht.“

Der Berufsinformationstag kommt dabei genau rechtzeitig zum Beginn der Bewerbungsphase bei Volkswagen. Ab dem 1. August können sich junge Menschen wieder für einen der an den westdeutschen Standorten insgesamt 1150 Ausbildungs- und dualen Studienplätze bewerben.

Der Berufsinformationstag findet am Donnerstag, 16. Juli, in der Werkstatt des Zeithauses in jeweils einstündigen Zeitslots zwischen 10 und 16 Uhr statt. Aufgrund der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen ist die gleichzeitige Teilnahme von maximal 20 Personen erlaubt, der Einlass erfolgt nach Verfügbarkeit. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist unter Vorlage einer gültigen Tages- und Jahreskarte kostenlos.

Von Steffen Schmidt