VW übergibt erste ID.4 am Freitag an Kunden

Wolfsburg/Dresden

Volkswagen zündet die nächste Stufe der Elektro-Offensive. Der vollelektrische Klein-SUV ID.4 wird jetzt an die Kunden ausgeliefert. Die ersten Exemplare werden bereits am Freitag in der Gläsernen Manufaktur in Dresden und parallel dazu in der Autostadt in Wolfsburg an ihre Käufer übergeben.

Der ID.4 ist das zweite vollelektrische Modell des Unternehmens. Laut Marken-Chef Ralf Brandstätter sollen alleine in diesem Jahr noch mehr als 150 000 Modelle ausgeliefert werden. Über den gesamten Lebenszyklus des ID.4 will VW sogar zwei Millionen Modelle verkaufen.

Dabei hilft, dass der ID.4 im Gegensatz zu seinem kleinen „Bruder“ ID.3 nicht nur in Europa verkauft wird. Das Elektro-SUV soll vielmehr weltweit für Furore sorgen, auch in China und den USA ist das Modell erhältlich und bereits bei den Händlern angekommen. Gefertigt wird der ID.4 in Deutschland bisher in Zwickau, später dann auch in Emden. Auch in China wird das Modell produziert, in den USA wird für die Produktion des Elektro-Autos das Werk in Chattanooga für viel Geld umgerüstet. Ralf Brandstätter nennt den ID.4 deswegen auch gerne das erste elektrische „Weltauto“.

Bestellzahlen befinden sich auf gutem Niveau

Einen guten Start hat das Modell dabei schonmal hingelegt. Bis Ende Februar lagen laut Volkswagen europaweit bereits 23 500 Auftragseingänge für das Fahrzeug vor. In den USA war die erste geplante Charge bereits nach den ersten 24 Stunden komplett leer bestellt.

Der ID.4 markiert dabei nur den Anfang eines Elektro-Jahrs: Noch in der zweiten Jahreshälfte bringt VW auf dem Heimatmarkt Europa eine Allradversion des ID.4 sowie das Coupé ID.5 an den Start, exklusiv in China wird das siebensitzige E-SUV ID.6 auf den Markt gebracht. Insgesamt plant die Marke Volkswagen so in diesem Jahr weltweit 450 000 Elektro-Auto und Hybride zu verkaufen.

Von Steffen Schmidt