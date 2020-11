VW stellt Weichen für die Zukunft: Was wird aus Wolfsburg?

Wolfsburg

Welche Fahrzeuge und vor allem wie viele davon laufen künftig in den VW-Werken von den Bändern? Diese spannenden Fragen stehen am Freitag wieder bei der Planungsrunde des Konzerns im Mittelpunkt. Dann legt der VW-Aufsichtsrat die Investitionen fest und stellt damit die Weichen für die Zukunft. Besonders die Werker und Arbeitnehmervertreter in Wolfsburg blicken gespannt auf die Ergebnisse. Denn: Anders als mittlerweile viele andere deutsche Standorte, hat das Stammwerk ein ernstes Auslastungsproblem.

Die Corona-Krise hat die Situation noch verschärft. Laut Betriebsratschef Bernd Osterloh werden in Wolfsburg in diesem Jahr gerade einmal rund 500 000 Autos vom Band laufen. Viel zu wenig für einen Standort, dessen Strukturen theoretisch für das Doppelte herhalten könnten. Dass das nicht wirtschaftlich ist, machte ebenfalls Osterloh deutlich. Erst ab 700 000 Fahrzeugen werde in Wolfsburg tatsächlich Geld verdient.

In der Zukunft könnte sich die Lage dabei sogar noch verschärfen. Klar: Die Nachricht vom Corona-Impfstoff macht Hoffnung, dass die Pandemie doch schneller besiegt werden kann als befürchtet. Doch das Virus ist nicht allein für alle Schwierigkeiten verantwortlich. Das Wolfsburger Werk hat mit den derzeitigen Produkten vielmehr ein strukturelles Zukunftsproblem.

Golf-Segment zunehmend unter Druck

Der Golf, der gut die Hälfte der Produktion in Wolfsburg ausmacht, befindet sich auf einem absteigenden Ast. Das liegt nicht unbedingt an ihm selbst, sondern am langsamen Niedergang der Kompaktklasse. Seitdem die SUVs dem Golf-Segment das Wasser abgraben, kann der Dauerbrenner das Niveau von einst nicht mehr erreichen.

Gut also, dass mit dem Tiguan in Wolfsburg auch ein äußerst erfolgreiches SUV gebaut wird – jedenfalls auf den ersten Blick. Der Tiguan legt zwar weiter starke Zahlen auf, wird künftig wohl aber – wie übrigens auch der Golf – durch den Boom der Elektromobilität in Bedrängnis geraten. Denn ob große, mit Verbrennertechnologie angetriebene SUVs angesichts immer strengerer Klimavorgaben ihre Attraktivität behalten, darf zumindest bezweifelt werden.

Und dann wäre da Volkswagens Zukunft-Strategie selbst. Der Konzern hat sich ganz klar der Elektromobilität und Digitalisierung verschrieben. Hier fließen in den kommenden Jahren die meisten Investitionen. Das Stammwerk in Wolfsburg geht hier – zumindest was die E-Mobilität angeht – bis auf eine zugegebenermaßen deutlich erweiterte Modellpalette an Hybriden weitestgehend leer aus.

Der Blick auf andere deutsche Standorte fällt dadurch vielleicht sogar etwas neidisch aus. Das Werk in Zwickau ist für die Zukunft als größte europäische Fabrik für Elektroautos gesichert. Die Explosion der Nachfrage führt sogar dazu, dass dort neue Arbeiter gebraucht werden – entgegen der bisherigen Befürchtungen, dass die Umstellung auf die Produktion von E-Autos mit einem Wegfall von Arbeitsplätzen einhergeht. Auch in Emden und Hannover läuft die Umrüstung auf E-Mobilität, dort laufen künftig der ID.4 und der ID.Buzz vom Band. In Salzgitter entsteht eine Batteriezellenproduktion – eine für die Zukunft ganz zentrale Komponente. Und in Kassel sorgt die Produktion von Hybrid-Getrieben für reichlich Arbeit.

E-Auto steht ganz oben auf der Wunschliste des Betriebsrats

Kein Wunder also, dass der Betriebsrat im Vorfeld der Planungsrunde auch für Wolfsburg vehement ein E-Auto fordert. Positive Signale gab es von Marken-Chef Ralf Brandstätter, der den Standort als prädestiniert für die Produktion von Stromern bewertete. Und auch Konzern-Chef Herbert Diess deutete erst vor kurzem im Rahmen der digitalen Belegschaftsinfo an, dass sich der Vorstand darüber Gedanken machen möchte.

Angesichts dieser Aussagen und Volkswagens Zukunftsstrategie ist ein E-Auto in Wolfsburg sowieso nur eine Frage der Zeit. Zu einer Entscheidung schon am Freitag wird es wohl aber nicht kommen. Absichtserklärungen oder Zukunftsversprechen sind allerdings durchaus denkbar.

Um kurzfristig die Auslastung zu steigern, taugt das jedoch nicht. Der Betriebsrat wird sich deswegen auch für einen weiteren Verbrenner auf den Wolfsburger Bändern einsetzen, um die Produktivität zu steigern. Ob ein weiteres Modell nach Wolfsburg kommt und welches das sein wird, steht vielleicht schon am Freitag fest.

