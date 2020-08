VW schult Händler für ID.3: Trainer gehen mit 100 Fahrzeugen auf Tour

Wolfsburg

Die Bestellungen für den ID.3 liegen im voll Fahrplan – im September steht nun die Auslieferung von Volkswagens neuem Elektroauto an. 6000 Händler sollen zuvor in den Autohäusern umfangreich geschult werden, was Software und Bedienung des Stromers angeht. Wegen der Anforderungen durch die Corona-Pandemie verbindet VW das mit einer Roadshow: Die Trainingsteams gehen mit einer ID.3-Flotte auf Tour. Dafür wurden jetzt in der Autostadt 100 Elektroautos an die Trainer und den Außendienst der Marke Volkswagen übergeben, die in rund 865 Autohäusern in ganz Deutschland die Schulungen übernehmen.

Mix aus digitaler Schulung und Roadshow

„Normalerweise hätten wir ein großes, zentrales Training für alle Händler organisiert. Doch das war aufgrund von Corona natürlich nicht möglich“, sagt Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen. „Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, und so hat das Team dieses Event kurzum zu einem Mix aus digitaler Schulung und Roadshow umgebaut.“

Dabei fahren die Trainerteams jeden einzelnen der rund 865 Händlerbetriebe in Deutschland an und stellen den ID.3 mit allen Details vor. Ein externer Trainer führt gemeinsam mit dem Außendienst der Marke Volkswagen durch die Schulung.

Die Trainer erklären den Händlern Software und Bedienelemente des ID.3

Auf dem Lehrplan stehen die Softwarefunktionen und Bedienelemente des ID.3, außerdem der Ladeservice We Charge sowie die Dienstleistungen unter We Connect, die das Auto mit dem Smartphone verbinden. Außerdem geht es um die Volkswagen ID, die ein personalisiertes Kundenerlebnis möglich machen soll. Alle Teilnehmer der Schulungen sollen den ID.3 darüber hinaus auch selbst auf der Straße testen können.

„Dieses Konzept bietet große Vorteile für den Handel: Es fallen in den Betrieben keine Abwesenheitszeiten der Mitarbeiter für die Dauer der Schulung an, stattdessen gibt es intensives Training in Kleinstgruppen direkt vor Ort,“ erläutert Holger B. Santel, Leiter Vertrieb und Marketing der Marke Volkswagen.

Volkswagen will mit der Auslieferung der ersten 30 000 Fahrzeuge ID.3 soll im September beginnen

Die ID.3 Roadshow soll sich über einen Zeitraum von fünf Wochen bis Anfang September erstrecken. Von den insgesamt 100 Fahrzeugen werden jeweils zwei ID.3 pro Autohaus im Einsatz sein. Geschult werden soll in Gruppen mit maximal vier Personen unter strengster Einhaltung der Gesundheitsschutz- und Hygienevorschriften.

Die Auslieferung der auf 30 000 Fahrzeuge limitierten First Edition des ID.3 soll im September beginnen. Seit dem 20. Juli sind auch sieben vorkonfigurierte Serienmodelle des Stromers bestellbar, die ab Oktober ausgeliefert werden sollen.

Von Christian Opel