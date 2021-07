VW mit Absatzaufschwung: Alle Marken legen im ersten Halbjahr zu

Wolfsburg

Volkswagen hat sich mit einem glänzenden ersten Halbjahr weiter aus der Krise gearbeitet. Rund fünf Millionen Fahrzeuge lieferten die Konzernmarken von Januar bis Juni weltweit aus. Dies entspricht einer Steigerung um rund 28 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020, dass die Branche mit zeitweisen Schließungen und Lockdowns auch der Werke hart getroffen hatte. Das Vor-Corona-Niveau wurde damit aber noch nicht wieder erreicht: Im ersten Halbjahr 2019 waren es noch 5 365 300 Auslieferungen.

Dennoch: Alle Marken konnten gegenüber dem ersten Hälfte des Vorjahres zulegen. Das gilt vor allem für Audi. Mit 981 000 Auslieferungen stellten die Ingolstädter einen neuen Auslieferungsrekord auf und legten damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte 38,8 Prozent zu. Auch Porsche erreichte mit 153 700 Einheiten einen neuen Halbjahres-Rekord.

Volkswagens Auftragsbücher so voll wie nie

Prozentual gesehen den stärksten Zuwachs unter den Pkw-Marken von Volkswagen verbuchte die spanische Tochter Seat – in der Corona-Krise eigentlich lange Zeit das Sorgenkind unter den Marken. Vor allem dank eines starken zweiten Quartals mit einem Zuwachs von 145,9 Prozent konnten die Spanier ihre Verkäufe um 45,1 Prozent auf 280 700 steigern.

Volkswagen Pkw zeigte sich ebenfalls stark. Die Kernmarke hat weltweit im ersten Halbjahr 2021 rund eine halbe Million Autos mehr ausgeliefert als im Vorjahr. Insgesamt waren es rund 2,7 Mio. Einheiten. Das Kundeninteresse befindet sich zudem derzeit auf Rekordniveau. „Nie zuvor hatten wir in einem Juni mehr Bestellungen in den Büchern als im Juni 2021 – nämlich rund 407 000 Fahrzeuge“, berichtet Vertriebsvorstand Klaus Zellmer.

Die guten Zahlen sind auch einem wiedererstarkten europäischen Markt zu verdanken. In Westeuropa steigerte sich der Konzern nach einem starken zweiten Quartal (+87,8 Prozent) in den ersten sechs Monaten mit 1 633 500 Einheiten um 30,8 Prozent.

Wolfsburger Modelle bescheren starke Marktposition in Deutschland

Auf dem Heimatmarkt Deutschland steigerte die Kernmarke VW Pkw ihren Marktanteil um 1,4 Prozent auf rund 20 Prozent. Das sei die stärkste Marktposition seit 2016, sagte Markenchef Ralf Brandstätter. „Basis für die starke Leistung von Handel und Vertrieb sind unsere attraktiven Modelle“, betonte Vertriebsvorstand Klaus Zellmer. Das zeige ein Blick auf den deutschen Markt: Unter den ersten 10 Fahrzeugen im Modellranking seien gleich fünf Volkswagen vertreten. Die ersten vier Plätze machen Golf, Tiguan, Passat und T-Roc unter sich aus. Der up! schaffte es ebenfalls in die Top Ten.

So schnitten die Marken ab Der VW-Konzern blickt auf ein starkes erstes Halbjahr zurück. So schlugen sich die Marken im Einzelnen: VW Pkw: 2 703 200 Auslieferungen (+22,9 Prozent)Audi: 981 700 Auslieferungen (+38,8 Prozent)Skoda: 515 300 Auslieferungen (+20,8 Prozent)Seat: 280 700 Auslieferungen (+45,1 Prozent)Porsche: 153 700 Auslieferungen (+31,4 Prozent)VW Nutzfahrzeuge: 205 100 Auslieferungen (+25,4 Prozent)MAN: 77 200 Auslieferungen (+63,3 Prozent)Scania: 49 200 Auslieferungen (+61,7 Prozent)Andere: 12 100 Auslieferungen (+42,3 Prozent)

Noch stärker fiel das Wachstum in Nord- (493 300 Einheiten, +45,1 Prozent) und Südamerika (276 000, +45 Prozent) aus. Die Kernmarke erlebte dabei in den USA laut Ralf Brandstätter von April bis Juni das „erfolgreichste Quartal seit 1973.“ In Südamerika habe große Modelloffensive mit Nivus und Taos zu einem ein Absatzplus von 40 Prozent für VW Pkw geführt.

Ob der Autobauer diese Erfolgsgeschichte auch im zweiten Halbjahr fortsetzen kann, hängt allerdings massiv vom anhaltenden Halbleiter-Mangel ab und bliebt deswegen abzuwarten. Bisher sei das starke 1. Halbjahr „einer intelligenten Lager- und Marktsteuerung“ zu verdanken, erklärte Brandstätter. Auf volle Lager wird VW aber nicht ewig zurückgreifen können.

In China etwa bekommt Volkswagen die Folgen des Chipmangels bereits deutlicher zu spüren. Zwar legt man auch auf dem wichtigsten Einzelmarkt des Konzerns zu, im zweiten Quartal fielen die Verkäufe aber schon 12,2 Prozent niedriger aus als im Vorjahreszeitraum.

Von Steffen Schmidt