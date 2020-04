Wolfsburg

Volkswagen lädt Automobildesigner zu einem Wettbewerb auf Instagram ein. Die Teilnehmer sollen ihren Entwurf des Elektroautos ID.3 für das Jahr 2050 in dem sozialen Netzwerk hochladen. Das Gewinnerdesign wird für den Sieger als 3-D-Druck im Maßstab 1:4 angefertigt.

VW-Designchef Klaus Bischoff rief auf dem Instagram-Account @volkswagen_de anlässlich des Welttag des Designs am 27. April zu dem Wettbewerb auf. Wie könnte ein Elektroauto wie der neue ID.3 von Volkswagen in 30 Jahren aussehen? Werden im Interieur Hologramme die Bedienelemente ersetzen? Wird das Fahrzeug autonom fahren und wie müsste das Exterieur daraufhin angepasst werden?

VW sucht Dialog mit Designern

Der Wettbewerb richtet sich an alle professionellen und angehenden Automobildesigner: „In den letzten Jahren hat sich in den sozialen Medien eine beeindruckende Design-Community entwickelt. Mit unserem Wettbewerb wollen wir mit dieser talentierten Szene in Dialog treten“, sagte Bischoff.

Automobildesign findet zum größten Teil hinter verschlossenen Türen statt. Bis zu zwölf Jahre müssten die Schöpfer neuer Modelle gedanklich in die Zukunft versetzen – die Projekte seien streng vertraulich, erklärte Volkswagen. Für angehende Designer, die nicht Teil des verantwortlichen Unternehmens sind, sei es deshalb schwer, mit ihren Entwürfen direkten in Kontakt zu den Marken zu bekommen und ein qualifiziertes Feedback von ihren Entscheidern zu erhalten.

VW will interessierten Designern eine Plattform geben

Volkswagen will neue Wege gehen: „Wir wollen uns dem Diskurs öffnen und allen interessierten Designern eine Plattform geben. Der Wettbewerb ist eine Riesenchance für alle, ein Ausrufezeichen zu setzen“, sagte Designchef Klaus Bischoff. Ihre Entwürfe können die Designer in den kommenden vier Wochen auf ihrem eigenen Instagram-Profil hochladen und mit dem Hashtag #VolkswagenDesign2050 versehen. Durch die Kennzeichnung nehmen sie automatisch teil.

Aus den auf Instagram veröffentlichten Designs wird Klaus Bischoff persönlich drei Favoriten auswählen und die Designer nach Wolfsburg einladen. Die Gewinner erhalten ihren Entwurf als 3D-Druck im Maßstab 1:4.

