Volkswagen startet den Ausbau seines US-Werks für die E-Auto-Produktion. In Chattanooga mit Staat Tennessee sollen 1000 neue Arbeitsplätze entstehen. Ab 2022 sollen SUV der ID-Modellreihe vom Band rollen. Zusätzlich investiert VW in Nordamerika in die Montage für Batteriesysteme.