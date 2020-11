VW investiert 73 Milliarden Euro in die Digitalisierung

Wolfsburg

Volkswagen reibt die Transformation zum digitalen Mobilitätskonzern weiter voran und investiert im Rahmen der Planungsrunde in den kommenden fünf Jahren rund 73 Milliarden Euro in E-Mobilität, Hybridisierung und Digitalisierung. Das gab der Konzern am Freitag nach der Sitzung des Aufsichtsrats bekannt. Die Ausgaben für Sachanlagen sowie Forschung und Entwicklung in Zukunftstechnologien wurden damit auf 50 Prozent der Gesamtsumme von rund 150 Milliarden Euro erhöht, in der Vorplanung hatten sie noch 40 Prozent betragen. Nicht in den Planungen enthalten sind die Joint-Venture-Gesellschaften in China, die Investitionen in Werke und Produkte aus eigenen Mitteln finanzieren

Eigenanteil an der Software soll auf 60 Prozent steigen

Mit rund 27 Milliarden Euro wurden die Investitionen in die Digitalisierung im Vergleich zur vorhergehenden Planungsrunde verdoppelt. Darin enthalten sind Ausgaben für die in diesem Jahr gestartete Car.Software-Organisation, die ein einheitliches Betriebssystem für die Konzernfahrzeuge entwickeln soll. Zuerst ist dessen Einsatz im Audi-Projekt Artemis in 2024 geplant. Der Eigenanteil bei der Software soll von 10 auf 60 Prozent steigen. Darüber hinaus fließt im Bereich Digitalisierung ein großer Teil der Mittel in die Themen Künstliche Intelligenz, Autonomes Fahren sowie die Digitalisierung von Unternehmensprozessen.

Auch die Ausgaben für die E-Mobilität werden mit 35 Milliarden Euro nochmals gesteigert. Für die Hybridisierung sind weitere rund 11 Milliarden Euro eingeplant. Der Konzern sieht vor, bis 2030 rund 70 reine E-Modelle auf den Markt zu bringen. Etwa 20 davon sind bereits angelaufen. Zudem sind bis Ende des Jahrzehnts insgesamt rund 60 Hybridfahrzeuge geplant, von denen etwas mehr als die Hälfte bereits produziert wird. Bis 2030 sollen so rund 26 Millionen reine E-Autos und sieben Millionen Hybride auf die Straße kommen.

Abgesichert werden soll die Transformation durch eine Steigerung der Produktivität um 30 Prozent und Einsparungen in der Verwaltung. Darüber hinaus soll das Produktportfolio weiter verschlankt werden. Wenig nachgefragte Modellvarianten, Motor-Getriebe-Kombinationen und Ausstattungen sollen gestrichen werden, um die Komplexität zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

Diess : „Wollen auch bei Software Spitzenposition einnehmen“

„Wir haben bereits frühzeitig die Weichen für eine batterie-elektrische Zukunft im Volkswagen Konzern gestellt und sind heute mit unseren E-Antriebsplattformen und unseren E-Modellen weltweit führend,“ so der Vorstandsvorsitzende Herbert Diess. „In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, auch bei der Software im Fahrzeug eine Spitzenposition einzunehmen. Nur als digitaler Mobilitätskonzern können wir den Bedürfnissen der Menschen nach individueller, nachhaltiger und vollvernetzter Mobilität in Zukunft gerecht werden. Dafür haben wir jetzt die Investitionen in die Digitalisierung verdoppelt.“

Der Konzernbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh sagte: „Die Investitionen zeigen eindrucksvoll, dass unser Konzern liefert und es wirklich ernst meint mit Transformation, E-Mobilität und Digitalisierung. Wir spielen die nächsten Jahre voll auf Angriff.“ Damit E-Offensive und Verkehrswende gelingen, brauche es aber ein verlässliches Umfeld, mahnte Osterloh mit Blick auf die Politik. Dauerthemen wie der Ausbau der Ladeinfrastruktur und schnelles Internet müssten nun endlich angegangen werden.

