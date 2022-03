VW investiert 2,2 Milliarden Euro in den Standort Salzgitter

Wolfsburg/Salzgitter

„In jedem ID.3 oder ID.4 fährt ein Stück Salzgitter mit“, sagte Dirk Windmüller, Betriebsratsvorsitzender am Volkswagenstandort Salzgitter, bei der Betriebsversammlung. Er stellte außerdem die Dreifach-Transformation des Standorts seit 2016 dar und betonte, der Betriebsrat habe wesentliche Entscheidungen für die Zukunft des Standortes und der Beschäftigungssicherung durchsetzen können. „Damit ist klar, dass die Zukunft von Volkswagen nicht ohne, sondern mit dem Standort Salzgitter stattfindet.“

In seinem Tätigkeitsbericht betonte Windmüller die Bedeutung des Standorts für den Konzern: „Wir bauen die effizientesten Verbrennermotoren, haben erfolgreich unsere Dieselkapazitäten in Otto-Kapazitäten gewandelt und den Einstieg in die Elektromobilität voran getrieben.“ Letztere sei mehr und mehr im Werk sichtbar: „Wir produzieren seit 2019 den Rotor-Stator, das Herz des Elektromotors.“ Die Pilotlinien für Batteriezellfertigung und Batterierecycling sowie die E-Labore zur Qualitätskontrolle der Batterien stünden, „der Bau unserer Batteriezellfabrik wird momentan vorbereitet“, so Windmüller.

VW investiert mehr als 2,2 Milliarden Euro in den Standort Salzgitter

Windmüller erinnerte, dass dank der Entscheidung des Aufsichtsrats Ende vorigen Jahres eine Rekordsumme von mehr als 2,2 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren in den Standort Salzgitter investiert werde. 260 Millionen Euro davon gehen in das Geschäftsfeld Motor wie die Nachfolgegeneration des EA 211 4-Zylinder-Ottomotors sowie in die neue Hybrid-Motorengeneration PHEV. Etwa zwei Milliarden Euro werden für die Batteriezellenfabrik aufgewendet. „Salzgitter wird das Batteriezentrum für den Volkswagen Konzern“, betonte Windmüller, „sämtliche Batteriezell-Aktivitäten sowie der Aufbau aller weiteren geplanten Zellfabriken europaweit werden aus Salzgitter heraus gesteuert.“ Das werte er als Ausbau der Kompetenzen und Standortsicherung zugleich. Damit sei die Beschäftigung nachhaltig abgesichert.

Mit Blick auf die kommenden Monate ging Werkleiter Andreas Salewsky auf die Fahrweise sowie Veränderungen an der Produktpalette im Werk ein: „Wir forcieren unsere Aktivitäten in der Zellfertigung weiter. Allerdings stehen 2022 auch bei den konventionellen Produkten einige Veränderungen an. Nachdem der Diesel-Pkw am Standort bereits ausgelaufen ist, stehen auch Änderungen in der Ottofertigung bevor.“ So werde in die neu aufgebaute Linie der Halle 2a die neueste Generation der Ottomotoren eingerüstet, bei der Plasmabeschichtung werde aktuell eine zweite Kapazitätsstufe aufgebaut.

Die Batteriezellfabrik Salzgitter wird als Leitfabrik für alle europäischen Fabriken gebaut

Sebastian Wolf, Leiter Operation Zellfertigung, stellte die kommenden Schritte des Aufbaus der Batteriezellfabrik in Salzgitter dar: „Sie wird als Leitfabrik geplant und gibt den Standard für alle weiteren geplanten europäischen Batteriezellfabriken vor. Serienstart für die Zellfabrik in Salzgitter ist im ersten Halbjahr 2025.“

Von der Redaktion