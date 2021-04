Wolfsburg

Wann geht es bei Volkswagen endlich mit dem Impfen los? Diese Frage stellen sich angesichts hoher Inzidenzzahlen in Wolfsburg derzeit viele Mitarbeiter. Nur: Eine genaue Antwort steht weiter aus. Es fehlt weiterhin an Impfstoff. Nur bei Volkswagen in Sachsen ist man schon weiter.

Eigentlich ist im Wolfsburger Stammwerk – wie auch in den anderen deutschen Werken – schon längst alles vorbereitet. Das Personal des Gesundheitswesens ist geschult und vorbereitet, zudem hat man das Veranstaltungshaus Hafen 1 in der Autostadt zu einem Impfzentrum umgebaut. „Wir haben unsere umfassende Teststrategie um Selbsttests erweitert und darüber hinaus nun alle Maßnahmen getroffen, um flächendeckend impfen zu können“, stellt VW-Personalvorstand Gunnar Kilian klar. Man wolle der gesellschaftlichen Verantwortung Volkswagens im Kampf gegen Corona gerecht werden.

VW könnte 8800 Menschen pro Woche in Wolfsburg impfen

Jetzt wartet VW im Prinzip nur noch auf grünes Licht von Bund und Land und die Zuteilung von Impfstoff. Ist der erstmal da, kann es in Wolfsburg ganz schnell gehen. „Alleine hier in Wolfsburg könnten wir an fünf Tagen auf vier ‚Impfstraßen‘ über 8800 Menschen impfen und dieses Angebot auf über 15 000 Menschen pro Woche ausweiten“, so Kilian.

„Die Vorbereitungen hier sind beeindruckend. Organisation, Prozesssicherheit, Logistik – das können wir bei Volkswagen und das kann eben gerade auch unser bestens qualifiziertes Gesundheitswesen. Ich wünsche mir, dass es bald losgeht und unsere Kolleginnen und Kollegen im Kampf gegen Corona helfen“, lobte die frisch gebackene Betriebsratsvorsitzende Daniel Cavallo bei einem Besuch im Hafen 1.

Erste Risikogruppen, dann Präsenzmitarbeiter

Geimpft werden soll dann streng nach gültiger Impf-Priosierung. „Wir werden und bei Start einer betrieblichen Impf-Kampagne an die Impfreihenfolge halten“, betonte eine Unternehmenssprecherin auf WAZ-Anfrage. Sollte die Priorisierung zu irgendeinem Zeitpunkt aufgehoben werden, werde man bei Volkswagen dennoch zuerst den Mitarbeiter aus den sogenannten Risikogruppen ein Impfangebot unterbreiten. „Dabei sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Präsenz ihre Arbeitsleistung erbringen die primäre Zielgruppe“, so die Sprecherin weiter. Heißt: Sobald alle Beschäftigen mit erhöhtem Risiko ein Impfangebot erhalten haben, sind als nächstes alle Mitarbeiter, die am Arbeitsplatz präsent sein müssen, an der Reihe.

Auch das Impfen von Personen ohne Werkszugehörigkeit sei prinzipiell möglich. „Grundsätzlich ist Volkswagen wie in der gesamten Pandemie bereit, seiner gesellschaftliche Verantwortung nachzukommen und das Impfangebot auch auf Familienangehörige auszuweiten. Grundvoraussetzung bleibt bei allen Überlegungen die Verfügbarkeit ausreichender Impfstoffmengen“, erklärt die Sprecherin.

Bei VW in Sachsen wird bereits geimpft

Aus den Gedankenspielen ist bei Volkswagen in Sachsen indes bereits Realität geworden. Das Unternehmen ist dort teil eines Pilotprojekts, dass in Kooperation mit dem DRK durchgeführt wird. Die Zusammenarbeit beinhaltet, dass VW Impfstoff vom DRK erhält und im Gegenzug bei der Immunisierung außerhalb des Werks mit Personal sowie einem extra ausgebauten Impfmobil auf Basis eines VW-Crafters behilflich ist. Zudem wurden durch das VW-Gesundheitswesen auch DRK-Mitarbeiter geschult.

Bisher geht es aber auch in Sachsen mit den werksinternen Impfungen noch langsam voran. „Wir haben an unseren Standorten bisher 200 Mitarbeiter gimpft“, informierte ein Sprecher von Volkswagen Sachsen auf WAZ-Anfrage. In der nächsten Woche könnte die Kampagne allerdings kräftig Fahrt aufnehmen. Volkswagen sei für diesen Zeitpunkt eine große Menge Impfstoff zugesagt worden, so der Sprecher.

Dabei geht man auch in Sachsen streng nach Impf-Priosierung vor. Einzige Ausnahme: Alle Mitarbeiter aus dem Landkreis Vogtland. Dort sind aufgrund der Einstufung des Landkreises als Hochinzidenzgebiet mittlerweile alle Erwachsenen impfberechtigt.

