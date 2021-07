Wolfsburg

Als erster Konzern in der Automobilindustrie transportiert Volkswagen seine Neufahrzeuge auf Überseerouten überwiegend mit emissionsarmen LNG-Schiffen (LNG: Liquefied Natural Gas). Nachdem 2020 bereits zwei LNG-Autofrachter in Dienst genommen wurden, wird die Konzernlogistik vier weitere Frachter mit Dual-Fuel-Motoren einsetzen, die mit umweltfreundlichem Flüssiggas betrieben werden.

Diese Schiffe sollen ab Ende 2023 für den Konzern auf den Weltmeeren unterwegs sein und vom Verladehafen Emden die Nordamerika-Route bis Vera Cruz (Mexiko) bedienen. Auf der Rückreise transportieren die LNG-Schiffe Neufahrzeuge für Europa. Damit werden schon bald sechs der insgesamt neun für Volkswagen im Nordatlantik fahrenden Autofrachter mit LNG fahren.

CO2-Einsparungen von 25 Prozent

Die weitere Dekarbonisierung des Schiffsverkehrs bringt erhebliche CO2-Einsparungen: Mit dem Einsatz von Flüssiggas reduziert Volkswagen den CO2-Ausstoß der Schiffe um bis zu 25 Prozent. „Mit den vier zusätzlichen LNG-Schiffen treibt die Konzernlogistik den Klimaschutz und ihre 2016 beschlossene Strategie emissionsarmer Seetransporte konsequent voran. Die neuen Autofrachter Neubauten ermöglichen zugleich den künftigen Einsatz von nichtfossilen Treibstoffen, um die CO2-Emissionen noch weiter reduzieren zu können. Denn unser klares Ziel ist, dass alle Transporte – auf dem Wasser, auf der Straße und auf der Schiene – klimafreundlich werden“, sagt Simon Motter, Leiter Volkswagen Konzernlogistik.

Blick in die Zukunft: So sollen die neuen Frachter aussehen Quelle: Volkswagen

Im Gegensatz zu anderen mit LNG betriebenen Schiffsmotoren sind die Charterschiffe der Konzernlogistik besonders klimaschonend, weil durch die Hochdruck-Technologie des 2-Takt-Motors von MAN Energy Solutions so gut wie kein Methan entweichen kann (Methanschlupf). Die zwei bereits seit 2020 im Einsatz befindlichen LNG-Schiffe verfügen ebenso über diese klimaschonende Technologie.

Schiffe können problemlos mit nichtfossilen Treibstoffen betrieben werden

Und durch den Einsatz von LNG wird nicht nur der CO2-Ausstoß reduziert: Die Emissionen von Stickoxiden sinken zudem um bis zu 30 Prozent, von Rußpartikeln um bis zu 60 Prozent und von Schwefeloxiden sogar um bis zu 100 Prozent. Die LNG-Autofrachter sind darüber hinaus ohne Modifikation geeignet für den Einsatz von alternativen, nichtfossilen Treibstoffen wie beispielsweise Biogas, sogenanntem E-Gas aus regenerativen Quellen oder Biodiesel.

In zwei der neuen Frachter können außerdem später Batteriezellen eingebaut werden, mit denen der Treibstoffverbrauch weiter reduziert werden kann. Alle vier LNG-Schiffe werden einen Anschluss für Landstrom haben, was in entsprechend ausgestatteten Häfen lokale Emissionen gänzlich vermeidet.

Von Steffen Schmidt