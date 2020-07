Wolfsburg

Nach der Absichtserklärung zur Gründung eines Joint Ventures zwischen VW-Tochter Sitech und der Brose Gruppe meldet sich jetzt auch die IG Metall zu Wort. Wie schon der Betriebsrat heißt die Gewerkschaft, bei der die meisten Sitech-Beschäftigten organisiert sind, die Pläne gut. „In dem Gemeinschaftsunternehmen sehen wir ein überzeugendes Konzept für eine erfolgreiche Zukunft der Sitech. Der geplante gemeinsame Weg zusammen mit Brose wird es erleichtern, auf dem hart umkämpften Sitzemarkt Boden gutzumachen“, sagte Matthias Disterheft, Geschäftsführer der IG Metall Wolfsburg und Mitglied des Sitech-Aufsichtsrats.

Das Gemeinschaftsunternehmen soll dabei helfen, den unter Druck geratenen Sitzehersteller wieder wettbewerbs- und zukunftsfähig zu gestalten. Zuletzt musst die Sitech ihr Werk in Hannover schließen. 450 Arbeitsplätze gingen dadurch verloren. Die Produkte der VW-Tochter waren schlicht zu teuer geworden. Selbst Großaufträge aus dem eigenen Konzern gingen deswegen verloren. Von dem Joint Venture verspricht man sich Synergie-Effekte und Vorteile in der gemeinsamen Entwicklung von Sitztechnik etwa für Autos beim autonomen Fahren.

Anzeige

Umfangreiche Garantien für die Belegschaft

Ein Partner sei für die „strategische Ausrichtung unerlässlich, um unsere Wettbewerbsposition weiter auszubauen“, gleichzeitig bleibe man eng an VW angebunden, erklärte auch der Gesamtbetriebsrat der Sitech in einem internen Schreiben an die Belegschaft. Dieser sollen indes durch die Kooperation keine Nachteile entstehen. Die Belegschaftsvertreter betonten: „Mit uns wird es im Falle einer Kooperation keine tariflichen Einschnitte geben.“ Geltende Modellzusagen an die Werke müssten außerdem Bestand haben.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die IG Metall unterstreicht diese Bedingung. „Für das Zusammengehen mit dem neuen Partner haben wir Arbeitnehmervertreter umfangreiche Garantien ausgehandelt. So erhält die Sitech-Belegschaft in Deutschland zum Beispiel nicht nur eine Beschäftigungssicherung bis 2029, sondern auch die Garantie, dass an ihren Tarifverträgen nicht gerüttelt werden kann“, sagte Disterheft. Auch die weitere umfangreiche Mitbestimmung sei sichergestellt. „So können sich die Kolleginnen und Kollegen der Sitech darauf verlassen, dass ihre Belange auch künftig gleichberechtigt neben den wirtschaftlichen Interessen stehen werden.“

Von Steffen Schmidt