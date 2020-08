VW fährt wieder Sonderschichten im Werk Wolfsburg

Wolfsburg

Nach Corona-Zwangspause, Kurzarbeit und Absatzflaute zieht die Auslastung im Wolfsburger VW-Werk wieder an. Die sich andeutende Erholung auf dem Automarkt schlägt sich nun auch im Arbeitspensum der Wolfsburger Werker nieder. Im September hat Volkswagen einige Sonderschichten anberaumt.

Fielen bis in den Juni hinein noch Schichten aus, stellt sich jetzt die gegenteilige Situation ein. Die Produktionsarbeiter können sich auf zusätzliche Samstagfrüh- und Sonntagnachtschichten einstellen. Hintergrund ist zum einen die wieder steigende Nachfrage am Automarkt, wie es in einer Mitteilung von Volkswagen heißt.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist die Fahrweise und Taktung an den Bändern deutlich verlangsamt

Das ist sicherlich ein positives Zeichen. Anlass für überschwänglichen Optimismus besteht aber nicht. Denn: Das Wolfsburger Werk läuft noch lange nicht auf 100 Prozent. Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist die Fahrweise und Taktung an den Bändern deutlich verlangsamt. Seit dem Wiederanlauf nach der pandemiebedingten Schließung läuft die Fahrzeugproduktion bis heute nicht im gewohnten Umfang. Mit den Extra-Schichten soll dies nun quasi kompensiert werden.

Die zusätzlichen Schichten wird es an allen Montagelinien geben. In der Fertigung 1 an der Montagelinie 2 sowie anteilig im Karosseriebau, der Lackiererei und angrenzenden Bereichen gibt es ab den Samstagen, 19. und 16. September, eine zusätzliche in Frühschicht.

An der Montagelinie 3 in der Fertigung 1 sowie anteilig im Karosseriebau, der Lackiererei und den angrenzende Bereiche wird an den Samstagen 12., 19., und 26. September eine Frühschicht eingelegt.

In der Fertigung 2 an der Montagelinie 1 sowie im Karosseriebau und den angrenzende Bereiche wird am Sonntag, 30. August, eine zusätzliche Schicht eingelegt.

Eine weitere Änderung gibt es an der Montagelinie 4 in der Fertigung 2 im Karosseriebau und der Lackiererei in Halle 9 und den angrenzenden Bereichen: Dort werden die Spät- und Nachtschichten vom 4. September auf Sonntagnachtschichten am 30. August vorgezogen.

Extra-Arbeit bedeutet positives Signal für zweite Jahreshälfte

Stören wird die Extra-Arbeit im Werk wohl niemand. Zu groß sind nach den schweren Monaten die Zukunftssorgen in der Automobilbranche. Dass nun tatsächlich wieder zusätzliche Schichten angesetzt werden, untermauert aber die Einschätzungen des Managements, dass Volkswagen das „Seuchenjahr“ – bei allen Verlusten – doch noch mit einem positiven Gefühl zu Ende bringen kann.

