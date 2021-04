VW erhöht Anteil erneuerbarer Energien

Wolfsburg

Der Volkswagen Konzern hat 2020 große Fortschritte auf seinem „Way To zero“ und damit in Sachen Klimaschutz gemacht. Insgesamt wurden 2020 acht Fertigungsstandorte innerhalb der EU und zwei weitere Standorte außerhalb der EU komplett auf externe Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien umgestellt. Die drei größten Standorte waren die Audi-Werke im ungarischen Győr und im deutschen Neckarsulm sowie das Volkswagen-Werk im portugiesischen Palmela. In diesem Jahr werden weitere Standorte umgestellt, darunter die Sitech Standorte in Deutschland und der MAN Standort Oberhausen.

Der gesamte weltweite Energieverbrauch der Konzernproduktion wurde so 2020 zu 46 Prozent aus erneuerbarem Strom gedeckt - ein Anstieg um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Der erhöhte Anteil erneuerbarer Energien bei der Versorgung der Produktion trug dazu bei, dass die Treibhausgas-Emissionen des Konzerns im Jahr 2020 gegenüber 2019 deutlich sanken: Um 14 Prozent und 1,1 Millionen Tonnen CO2.

Auch chinesische Werk sollen umgestellt werden

Der für die Produktion zuständige Konzernvorstand Oliver Blume erklärte: „Die Transformation des Volkswagen Konzerns zum CO2-neutralen Unternehmen hat Fahrt aufgenommen. Wir sind 2020 schon sehr nahe an die Ziellinien herangekommen, die wir eigentlich erst für 2023 und 2030 markiert haben. Das ist ein schöner Etappenerfolg. Wir ruhen uns darauf allerdings nicht aus.“

Derzeit erarbeitet der Volkswagen Konzern deswegen zusammen mit seinen chinesischen Partnern eigene Ziele für die chinesischen Fertigungsstandorte. Der hohe Anteil der Kohleverstromung im chinesischen Strommix und der stark regulierte Strommarkt machen dieses Vorhaben besonders anspruchsvoll.

Ein besonderes Augenmerk richtet Volkswagen zudem auf die Umstellung der eigenen Stromerzeugung. So werden die beiden Kohlekraftwerk-Blöcke am Produktionsstandort Wolfsburg bis 2022 komplett auf Erdgas umgestellt. Ab 2023 wird der CO2-Ausstoß dadurch um 60 Prozent reduziert werden.

