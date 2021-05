Ingolstadt

Volkswagen hat mehreren Berichten zufolge offenbar ein Milliardengebot aus dem Umfeld der Familie Piëch für seine Sportwagentochter Lamborghini erhalten. Die neu gegründete Holding Quantum Group soll zusammen mit der Investmentfirma Centricus Asset Management eine erste Offerte über 7,5 Milliarden Euro vorgelegt haben. Quantum wolle den 1800 Beschäftigten eine fünfjährige Beschäftigungsgarantie geben und strebe eine strategische Partnerschaft mit dem VW-Konzern an.

Eine Audi-Sprecherin – Lamborghini gehört seit 1998 zur Marke mit den vier Ringen – wies am Mittwoch jegliches Interesse an einem Verkauf der Marke zurück: „Uns liegt kein Angebot vor, und Lamborghini steht nicht zum Verkauf.“ Darüber gebe es auch keinerlei Diskussion innerhalb des Konzerns. Einen entsprechenden Beschluss hatte der VW-Aufsichtsrat erst im Dezember gefasst und damit anhaltenden Spekulationen um einen möglichen Verkauf den Riegel vorgeschoben.

Angebot soll aus Umfeld der Familie Piech kommen

Lamborghini hat im vergangenen Jahr 7430 teure SUV- und Sportwagen verkauft und damit 1,6 Milliarden Euro erlöst. Die Marke leiste einen „wichtigen Beitrag zur Profitabilität“ von Audi, hieß es. Zudem hatte Lamborghini gerade erste Milliardeninvestitionen in die Elektrifizierung und damit Modernisierung der Marke verkündet. Unter anderem arbeiten die Italiener an einem E-Auto mit Radnabenmotoren und Nano-Energiespeichern, die sich in die Karosserie integrieren. Statt schwerer Batterien sollen Superkondensatoren den Strom liefern.

Laut „Automobilwoche“ möchte auch Quantum Lamborghini zu einem „Aushängeschild für saubere Antriebe“ machen. Quantum-Chef Rea Stark hatte mit Anton Piech, dem Sohn des früheren VW-Patriarchen Ferdinand Piech, die Elektro-Sportwagenmarke Piech Automotive gegründet, bei der pikanterweise auch Ex-VW-Chef Matthias Müller beschäftigt ist. Von Quantum war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Von Steffen Schmidt