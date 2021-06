VW blitzt mit Übernahmeangebot bei Europcar ab

Wolfsburg

Volkswagen hat ein Auge auf die Europcar geworfen. Mit einem ersten Übernahmeangebot ist der Autobauer aber vorerst abgeblitzt. Ob die Offerte nochmal nachgebessert wird, ist unklar.

Die Wolfsburger bestätigten das Interesse an einer Übernahme der französischen Autovermietung. Derzeit erwäge das Unternehmen zusammen mit den Finanzinvestoren Attestor und Pon Holdings eine Mehrheitsübernahme, wie ein VW-Sprecher in Wolfsburg mitteilte. Die Überlegungen seien in einem frühen Stadium und es gebe keine Sicherheit, dass daraus etwas werde.

Europcar lehnt erstes Angebot in Milliardenhöhe ab

Ein erstes unverbindliches Angebot über 44 Cent je Aktie habe Europcar abgelehnt. Das wäre insgesamt ein Kaufpreis von rund 2,2 Milliarden Euro gewesen. An der Börse waren die stark unter der Corona-Krise leidenden Franzosen zu diesem Zeitpunkt noch rund 390 Millionen Euro wert. 2017 waren es noch bis zu rund 2,2 Milliarden Euro gewesen. Der Kurswert der Aktie stieg nach Bekanntgeben des Übernahmeangebots allerdings an.

Eine Übernahme Europcars könnte generell attraktiv für Volkswagen sein, teilte der Sprecher mit. Europcar sei eine von mehreren Optionen, um Volkswagen Zugang zu einer Plattform zu erhalten, welche den angestrebten Weg zum Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen unterstützen kann. Dementsprechend heißt es, dass Volkswagen auch am Europcar-Konkurrenten Sixt interessiert sein soll.

Sollte es zu einer Übernahme Europcars kommen, würde das Unternehmen zurück in den Konzern kehren. Volkswagen hatte die Autovermietung 2006 an den französische Finanzinvestor Eurazeo veräußert. Damals lag der Verkaufspreis bei rund 3,3 Milliarden Euro.

Von Steffen Schmidt