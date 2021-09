Ein kleines, niedliches und vollvernetztes SUV: So stellt sich Volkswagen den Einstieg in die ID-Familie vor. Die Marke präsentierte am Montag die vollelektrische Kleinwagen-Studie ID.Life im Vorfeld der Automobilmesse IAA Mobility in München. Der ID.Life soll 2025 für rund 20 000 Euro auf den Markt kommen.