Wolfsburg

Das sind gute Nachrichten für Volkswagen und Wolfsburg: Im VW-Werk stehen die Bänder in den Werksferien nicht still. Golf und Variant sollen weiter produziert werden. In dieser Zeit will Volkswagen rund 1800 Ferienarbeiterinnen und Ferienarbeiter in der Produktion helfen.

Die WAZ hatte schon vor einiger Zeit berichtet, dass die Produktion im Wolfsburger Stammwerk auch in den Werksferien (2. bis 20. August) weiterlaufen soll. Volkswagen bestätigte dies jetzt offiziell: Man halte die Produktion im Werksurlaub im Sommer aufrecht. Auf zwei Montagelinien sollen in dieser Zeit 10 000 Fahrzeuge der Modelle Golf und Golf Variant produziert werden. Um die Arbeit zu schaffen, greift Volkswagen auf rund 1800 Ferienarbeiter und Ferienarbeiterinnen zurück.

Die Ferienjobber arbeiten an den Montagelinien mit

Der Personaldienstleister Autovision hat jetzt ein entsprechendes Jobangebot online gestellt. Die Autovision sucht demnach Schüler und Studierende, die Lust auf einen Ferienjob im Wolfsburger Stammwerk haben. Eingesetzt werden sollen sie in der Produktion direkt an den Montagelinien oder in den angrenzenden Bereichen. Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt und auch zur Schichtarbeit bereit sein. Die Mindesteinsatzdauer beträgt vier Wochen.

Betroffen sind konkret die Montagelinien ML 3 und ML 4, darauf laufen Golf und Golf Variant. Geplant ist nach WAZ-Informationen eine zweischichtige Fahrweise in Früh- und Nachtschicht in Karosseriebau und Lackiererei. In der Montage ist eine einschichtige Fahrweise geplant – wöchentlich wechselnd in Früh- und Nachtschicht. Das betrifft konkret die Hallen 54 und 12.

Samstags und sonntags sind Sonderschichten geplant

In den Werksferien sind zudem Sonderschichten geplant: samstags und sonntags. Für das Stammpersonal ist der Einsatz im Werksurlaub freiwillig – der Urlaubskorridor geht vom 12. Juni bis zum 19. September.

Von Carsten Bischof