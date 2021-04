VW-Werk Wolfsburg verleiht Arbeitssicherheitspokale

Wolfsburg

Unter dem Motto „Zusammen sicher in die Zukunft“ wurden jetzt die Gewinnerbereiche der diesjährigen Arbeitssicherheitspokale bei Volkswagen bekannt gegeben. Beschäftigte, die sich durch ihre vorbildliche Leistung für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz hervorgehoben haben, erhielten eine Auszeichnung. Werkleiter Rainer Fessel, der Leiter des Gesundheitswesen Lars Nachbar, Betriebsrat Matthias Koch sowie die Leiterin der Arbeitssicherheit Ina Mann überreichten die Urkunden und Wanderpokale direkt vor Ort und gratulierten den Mitarbeitern für ihr Engagement.

Die Qualitätssicherung Werk Wolfsburg unter Leitung von Stefan Freudenberg wurde als bester Produktionsbereich der PKW- und Komponentenfertigung ausgezeichnet. „Die Auszeichnung ist für unseren Bereich ein schöner Erfolg. Nun mehr zum siebten Jahr in Folge bleibt unsere Abteilung ohne Betriebsunfall. Das unterstreicht die Aufmerksamkeit, und dass die umgesetzten Arbeitsschutzmaßnahmen nachhaltig sind. Ein großer Dank gilt der gesamten Belegschaft“, lobte Freudenberg sein Team.

Sabine Deutsch erhält den „Safety at Work“-Preis

Den „Safety at Work“-Preis , die Auszeichnung für vorbildliches Engagement im Arbeitsschutz, erhielt Sabine Deutsch, die als koordinierende Sicherheitsbeauftragte die Aufgaben für den Bereich Werkservice übernimmt. Deutsch koordinierte verschiedene Sonderaktionen in ihrem Bereich. Dazu zählen zum Beispiel der Einsatz eines Gurtschlittens in einmaliger Verbindung mit einem Aktionsstand des Deutschen Roten Kreuz.

Der Arbeitssicherheitspokal für die „Beste Organisationseinheit am Standort Wolfsburg“ geht in die Technische Entwicklung: Für ihr vorbildliches Engagement wurde die Abteilung EVF Fertigung (Montage und TE-Logistik) unter der Leitung von Marko Hahn ausgezeichnet. Für ihn ist die Auszeichnung das Ergebnis einer starken Teamleistung: „Wir haben das Thema Arbeitssicherheit vor anderthalb Jahren mit einem hochmotivierten Sicherheitsteam neu aufgesetzt, gestärkt und auf eine breite Basis gestellt“, betont der EVF-Chef.

Uwe Ortel, Leiter der Fahrzeugvorbereitung Autostadt, ist stolz auf sein Team, denn die Mitarbeiter wurden als „Beste Organisationseinheit aus dem Standortmanagement“ ausgezeichnet. „Die Eigenverantwortung der Mitarbeiter durch die vielen Präventivmaßnahmen, Begehungen, Unterweisungen ist stark gestiegen“, hebt Ortel hervor.

Lars Nachbar appelliert: Testen und Impfen lassen

Werkleiter Rainer Fessel lobte die gesamte Belegschaft für ihr Engagement: „Ob Produktion, Büro oder Betriebsrestaurants: Die Sicherheit und Gesundheit aller Beschäftigten hat am Standort Wolfsburg oberste Priorität. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz leistet zusammen mit den Arbeitssicherheitsbeauftragten vor Ort einen großen Beitrag, damit die hohen Standards eingehalten werden. Wichtig ist, dass alle sich daran beteiligen, die Unfallrisiken zu minimieren und mit präventivem Handeln Beinahe-Unfälle vermeiden.“

„Dass das Thema Arbeitssicherheit auch in dieser schwierigen Zeit so aktiv gelebt wird, erfüllt mich mit Stolz“, lobte Lars Nachbar. Der Chef des Gesundheitswesens schickte angesichts der anhaltenden Pandemie auch einen Appell hinterher: „Passen Sie alle weiterhin gut auf sich und auf Ihre Mitmenschen auf. Kommen Sie unbedingt frühzeitig und schon bei geringsten Symptomen zum Testen! Wenn die Möglichkeit zum Impfen besteht, nutzen Sie auch diese, denn wir alle wollen bald wieder Veranstaltungen wie diese Pokalverleihung gebührend gemeinsam begehen.“

