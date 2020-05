VW-Werbespot sorgt für Empörung

Wolfsburg

Volkswagen hat mit einem auf Instagram und Twitter geposteten Werbespot für den neuen Golf einen wahren Shitstorm ausgelöst und muss sich den Vorwurf des Rassismus gefallen lassen. Die kurze Sequenz zeigt einen schwarzen Mann, der von einer riesigen weißen Hand durchs Bild geschoben und anschließend in den Eingang eines Hauses geschnippt wird. Das Unternehmen entschuldigte sich inzwischen für den Spot, der Betriebsrat ist empört und fordert Konsequenzen.

„Falsch und geschmacklos“

„Ganz ohne Frage: Das Video ist falsch und geschmacklos“, erklärte das Unternehmen dazu am Mittwoch in Wolfsburg. Dass der Clip bei vielen Beobachtern zu Empörung und Wut führe, könne man verstehen. „Wir distanzieren uns davon und entschuldigen uns dafür. Wir werden aufklären, wie das passieren konnte – und Konsequenzen daraus ziehen.“ Betriebsratschef Bernd Osterloh sagte: „Ich schäme mich für diesen Spot. Da spreche ich sicherlich für die ganze Belegschaft.“

Anzeige

Nur ein Zufall?

Für einen Moment war gegen Ende des Werbefilms für das neue Golf-Modell auch eine Buchstabenfolge zu sehen, deren Einblendung das Wort „Neger“ nahelegte. „Schon vor dem Hintergrund unserer eigenen Unternehmensgeschichte positioniert sich Volkswagen gegen jede Form von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung“, erklärten die Wolfsburger.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Eine erste Entschuldigung war zuvor auf Instagram verbreitet worden, die aber stellenweise nochmals auf Kritik gestoßen war: „Wie ihr euch vorstellen könnt, sind wir überrascht und schockiert, dass unsere Instagram-Story derart missverstanden werden kann“, schrieb VW dort zunächst. Ein Nutzer schrieb: „Alles also nur eingebildet und ein Missverständnis? Sorry, aber den Rassismus bilden wir uns nicht ein.“

Volkswagen präzisierte daraufhin seine Entschuldigung. Das Unternehmen betonte außerdem: „Viele Initiativen im Unternehmen und in unserer weltweiten Belegschaft fördern Vielfalt, Integration und eine vorurteilsfreie Zusammenarbeit.“

Betriebsrat fordert restlose Aufklärung

Osterloh sprach von einem „widerlichen“ Clip, der durch nichts zu entschuldigen sei. Die Mitarbeitervertretung verlange nun eine vollständige Aufklärung darüber, wer für die Insta-Story verantwortlich ist. „Unsere Belegschaft lebt Vielfalt und engagiert sich in so vielen Formen gegen Rassismus.“ Er nannte die „Migrantenvertretung“ und die „Internationale Woche gegen Rassismus“ bei VW als Beispiele. Das Unternehmen ist auch in der Ausbildung von Flüchtlingen aktiv. „Alle, die sich wegen des Werbeposts zu Recht beleidigt oder angegriffen fühlen, haben unser vollstes Verständnis. Der Vorfall muss jetzt restlos aufgeklärt werden“, sagte Osterloh. „Der Betriebsrat wird nicht zulassen, dass die Verantwortung für diesen Vorfall dauerhaft vom Top-Management nach unten abgeschoben wird.“

Lesen Sie auch:

Von Steffen Schmidt