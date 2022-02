VW-Weltbetriebsrat appelliert an Putin: Kampfhandlungen sofort einstellen

Wolfsburg

Eigentlich wollte der Europäische und Weltkonzernbetriebsrat der Volkswagen AG am Donnerstag per digitaler Sondersitzung seinen 30. Geburtstag feiern. Doch stattdessen haben die Mitglieder einen Appell an den russischen Präsidenten veröffentlicht: Dieser solle sofort alle Kampfhandlungen in der Ukraine einstellen.

„Immer an die Macht der Diplomatie geglaubt“

„Die Schlagzeilen und Bilder machen uns sprachlos“, sagte die Vorsitzende Daniela Cavallo im Namen aller Mitglieder. Man verurteile die „russische Aggression gegenüber der Ukraine“. Als internationale Arbeitnehmervertretung, „die über 660.000 Menschen auf der ganzen Welt mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen, Kulturen und Prägungen im Volkswagen Konzern“ habe man immer an die „Macht der Worte, des Kompromisses und der Diplomatie geglaubt“.

Denn, so Cavallo: „Kriege kennen niemals Gewinner, sondern immer nur Verlierer.“ In Gedanken seien die Arbeitnehmervertreter „bei unseren ukrainischen Freundinnen und Freunden und gedenken der Opfer.“

