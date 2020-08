Wolfsburg

Wichtiger Termin für alle Eltern, Schichtarbeiter und Mitarbeiter mit pflegebedürftigen Angehörigen innerhalb der VW-Belegschaft: Spätestens am Montag, 31. August, müssen diese eine Wandlung der tariflichen Zusatzvergütung in sechs zusätzliche freie Tage beantragt haben – wenn sie das wollen.

„Viele tausend Kolleginnen und Kollegen bei VW wollen mehr Zeit für ihre Familie und für sich. Darum haben Betriebsrat und IG Metall in Tarifverhandlungen durchgesetzt, dass große Teile der Belegschaft einen Teil ihrer Bezahlung in mehr Freizeit umwandeln können. Der Antrag dazu muss aber am 31. August im ­HR-Beratungscenter vorliegen. Wer die sechs freien Tage haben will, muss sich also beeilen“, sagt der für das Personalwesen zuständige Betriebsratskoordinator Sebastiano Addamo.

Darum geht es genau: Nach dem Tarifabschluss 2018 erhalten Beschäftigte der Volkswagen AG eine tarifliche Zusatzvergütung. Das sind einmal im Jahr 27,5 Prozent eines durchschnittlichen Monatsverdienstes. Das Geld wird mit dem Augustgehalt überwiesen. Für besonders belastete Beschäftigtengruppen hat die Arbeitnehmerseite außerdem ein Wahlrecht durchgesetzt: Das Geld kann in sechs bezahlte freie Tage gewandelt werden. Zu diesen Gruppen zählen: Schichtarbeiter sowie Beschäftigte mit pflegebedürftigen Angehörige oder Kindern bis zu zwölf Jahren.

Betriebsrat will Regelung auf weitere Beschäftigte ausweiten

Dazu Sebastiano Addamo: „Der Betriebsrat setzt sich dafür ein, dass alle Kolleginnen und Kollegen das Wahlrecht bekommen. Aber das will der Vorstand nicht. Immerhin haben Betriebsrat und IG Metall schon Verbesserungen erreicht: Das Alter der Kinder wurde von zehn auf zwölf angehoben, Kolleginnen und Kollegen in Teilzeit sind jetzt auch berücksichtigt und bei den pflegenden Angehörigen haben wir auch Verbesserungen erreicht, zum Beispiel die Ausweitung auf die Großeltern.“

Bei der Belegschaft kommt die Wahlmöglichkeit super an: Im Jahr 2018 haben 31 400 Beschäftigte freie Tage statt Geld gewählt. Im Jahr 2019 waren es schon 33 600. Und für den Kalender: Ab 1. Mai 2021 können die Anträge für das Jahr 2022 gestellt werden.

