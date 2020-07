Wolfsburg

Volkswagen-Mitarbeiter, die sich privat für Computer, Programmieren, Netzwerke oder Software interessieren, können sich jetzt wieder für eine Karriere in der IT bewerben. Die Konzern-IT sucht 21 Beschäftigte, die über zwölf Monate zur Nachwuchskraft qualifiziert werden sollen. „Die Ausschreibung richtet sich ausdrücklich an alle Kolleginnen und Kollegen, ob Büro, Montagelinie, Logistik, Presswerk, TE, einfach alle. Man braucht kein Studium, kein Abitur, keine Zeugnisse – alles was zählt, ist das persönliche Interesse und Wissen über IT“, sagt der für die Konzern-IT zuständige Betriebsratskoordinator Achim Thust.

Einer, der es so gemacht hat, ist Tobias Berngruber: Der Wolfsburger hatte ab 1998 eine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker bei VW absolviert. Danach arbeitete er in der Golf-Montage, leistete Wehrdienst, kam zurück in die Produktion und holte dann das Abitur nach. Später war er in Halle 6 in Dreischicht in der mechanischen Fertigung eingesetzt. „Dort habe ich 2014 in der ‚Mitbestimmen!‘ über das IT-Nachwuchsprogramm gelesen und mich beworben, denn ich hatte mich privat viel mit Linux, Servertechnik, und Programmieren beschäftigt.“

Von der Linie in die Konzern-IT

Tobias war über Computergames zu dem Fachwissen gekommen: „Schon bald hatte ich mehr Freude an der Betreuung der Server und dem Einsatz von Linux. In meinem Wohnzimmer haben sich schnell Computer gestapelt. Von dort aus ging es immer weiter.“ Dieses völlig privat erworbene Wissen stellte Tobias Berngruber damals dem Auswahlkomitee für den IT-Nachwuchs vor und wurde angenommen. „Der Wechsel in die IT war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Ich würde das immer wieder so machen.“

In der IT ist Ingo Stein als Betriebsrat für das Programm zuständig: „Seit vielen Jahren bereichern die Absolventen des Digital Player Programms die IT. Sie bringen Erfahrungen aus völlig anderen Bereichen und unübliche Lebensläufe mit. Das Programm ist ein echter Erfolg.“

Volkswagen : Talente bereichern die Abteilung

In der Konzern IT organisieren Thomas Baumann und Clara Marie Roehrig aus der IT Academy das „Digital Player Programm“. Baumann sagt: „Das Digital Player-Programm bietet der IT die Möglichkeit, die Teilnehmer individuell auf ihre angestrebte Zielfunktion in der IT vorzubereiten. Außerdem trägt das Digital Player-Programm zum Transformationsprozess und zur Qualifizierung von dringend benötigtem Nachwuchs für die IT bei.“

Der ehemalige Teilnehmer Tobias Berngruber macht allen Interessierten Mut: „Man sollte sich eine Bewerbung auf jeden Fall trauen. Auch wenn die Computerleidenschaft bisher reines Hobby ist.“ Bei Fragen kann sich jeder VW-Beschäftigte per E-Mail an das Postfach digital.player.vwag.r.wob@volkswagen.de wenden.

