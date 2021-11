VW-Vertriebs-Chef Klaus Zellmer: Das E-Coupe ID.5 ist ab sofort bestellbar

Wolfsburg

Der neue Hoffnungsträger von Volkswagen, das vollelektrische SUV-Coupe ID.5, ist ab sofort bestellbar. Das gibt VW-Vertriebs-Chef Klaus Zellmer jetzt auf der Business-Plattform LinkedIn bekannt.

Der ID.5 soll bis zu 520 Kilometer mit einer Batterieladung weit kommen

Zellmer lobt den ID.5 – natürlich – in den höchsten Tönen: Exzellentes Design, hochwertiges Interieur, neueste Infotainment- und Assistenzsysteme, volle Konnektivität – „und es kann over the air aktualisiert werden“. Für viele Interessierte wichtiger ist ein anderes Zellmer-Versprechen: „Der VW ID.5 kommt mit verbesserter Ladekapazität und Langstreckentauglichkeit von bis 520 km (WLTP).“ Bei einer maximalen Ladeleistung von bis zu 135 kW. Ale ID.5-Modelle sind mit einer Batterie ausgestattet, die 77 kW/h Energie (netto) speichern kann.

Zum Vorverkaufsstart sind der ID. 5 Pro und der ID.5 Pro Performance mit 128 kW (174 PS) sowie 150kW (204 PS) sowie der allradangetriebene ID.5 GTX mit 220 kW (299 PS) erhältlich. Wer mehr Wert auf Spaß legt, sollte laut Zellmer die sportliche GTX-Version ordern: Sie sprinte in nur 6,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Die ersten Kunden bekommen ihren ID.5 noch vor Weihnachten

„Unser neues E-Flaggschiff ist in Deutschland ab einem Einstiegspreis von 46.515 Euro erhältlich“, so Zellmer. Wer jetzt bestelle, so der Vertriebs-Chef, erhalte seinen ID.5 noch vor Weinachten. Aber Vorsicht: Unter den Weihnachtsbaum passe er vermutlich nicht...

Von Carsten Bischof