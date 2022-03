Wolfsburg

Die mangelnde Auslastung macht es nötig: Im Wolfsburger Volkswagen-Werk wird das Schichtmodell angepasst. Der Wegfall der Nachtschichten an drei von vier Montagelinien könnte für einige Beschäftigte auch die temporäre Verlegung ihres Wohn- und Arbeitsortes nach sich ziehen. Denn während in Wolfsburg für die derzeitige Fahrweise zu viel Personal an Bord ist, können andere Standorte Verstärkung vertragen. Wer in ein anderes Werk wechselt, dem winken attraktive Konditionen.

Der Wegfall der Nachtschichten und die entsprechenden Ausgleichszahlungen sind nur ein Teil des am Donnerstag vereinbarten Schichtmodells. Gegenstand der Verhandlungen war auch der Umgang mit dem dadurch entstehenden „temporären Personalüberhangs“, wie es Volkswagen in einer Mitteilung umschreibt. Bedeutet: Was geschieht eigentlich mit den überschüssigen Produktionsmitarbeitern? Während ein Teil von ihnen auf andere Schichten verteilt wird, wird anderen die Möglichkeit eines Ortswechsel angeboten.

VW macht den Wechsel schmackhaft

Zur Auswahl stehen drei Standorte. Wie die WAZ berichtete, könnten Wolfsburger Beschäftigte beispielsweise in Emden beim Anlauf des ID.4 aushelfen. Personal wird dort dringend benötigt. Der befristete Einsatz in Emden würde Ende 2023 auslaufen. Gesucht werden Montagewerker im Zweischichtsystem. Die zweite Möglichkeit ist das Elektro-Auto-Werk in Zwickau. Dort wäre eine Einsatz bis Ende 2022 beziehungsweise Anfang 2023 als Montagewerker, Logistiker oder Meister im Zwei- und Dreischichtsystem möglich. Daneben kommt auch das nahe Braunschweig als Arbeitsstätte in Frage. Dort werden für einen nicht benannten Zeitraum Facharbeiter im Dreischichtsystem gesucht.

Auch das Werk in Emden kommt als neuer Arbeitsplatz in Frage. Quelle: Carmen Jaspersen

Wichtig: Gegen seinen Willen wird niemand versetzt, ebenso muss aber auch der entsendende Fachbereich zustimmen. Interessierte Beschäftigte können sich ab sofort bewerben, teilt VW mit. Schmackhaft gemacht wird den Beschäftigten eine Bewerbung durch ein attraktives Mobilitätspaket, das allerdings nur für Emden und Zwickau gilt. Dieses umfasst neben den im Unternehmen geltenden Zuwendungen bei Standortwechseln unter anderem auch eine monatliche Sonderzahlung von 500 Euro sowie bei Tätigkeit von mindestens einem Jahr eine Prämie von 4500 Euro zusätzlich. Übernommen werden zudem die Kosten für Miete, Umzug und die Heimfahrten.

Standortwechsel verschafft wichtige Qualifikationen

Aus Sicht von Volkswagen macht ein Standortwechsel zudem aus einem weiteren Grund Sinn – und zwar auch für die Beschäftigten. Diese hätten speziell bei einem Wechsel nach Zwickau oder Emden die Chance, sich wichtige Zukunftsqualifikationen im Bereich der Elektromobilität anzueignen. Denn während dort bereits E-Autos montiert werden, steht die Umstellung samt Qualifizierung in Wolfsburg noch bevor. VW verspricht sich eine Stärkung des „internen Wissenstransfers“.

Offiziell greift das neue Schichtsystem übrigens ab dem 1. Mai. Ab wann Standortwechsel umgesetzt werden, steht momentan allerdings noch nicht fest. Eine wichtige Rolle dabei spielt der Krieg in der Ukraine. Dieser sorgt aktuell überall bei VW für massive Produktionsausfälle – auch in Zwickau und Emden. Wie lange diese Situation anhält ist nicht vorauszusehen und damit auch nicht, wann in den einzelnen Werken welcher Bedarf an Arbeitskräften besteht.