Wolfsburg

Im Untreue-Prozess gegen VW-Manager wegen mutmaßlich überhöhter Betriebsratsvergütungen stand am Montag der langjährige Betriebsratschef Bernd Osterloh im Fokus. Als Zeuge in dem Verfahren versicherte er, an der Empfehlung für sein eigenes Gehalt sowie Bonuszahlungen nicht beteiligt gewesen zu sein und rechtfertigte seine Vergütung unter anderem mit mehreren Angebote, für hoch dotierte Management-Positionen, die ihm in seiner Zeit als Betriebsratschef von Volkswagen angeboten worden seien. Unter anderem sei es um den Personalvorstand des Konzerns mit einem Millionengehalt gegangen.

Im Prozess des Landgerichts, der wegen Corona und dem zu erwartenden hohen öffentlichen Interesse in die Stadthalle Braunschweig verlegt wurde, geht es um mutmaßlich überhöhte Gehälter und Bonuszahlungen an leitende Betriebsräte von Volkswagen. Angeklagt sind drei ehemalige und ein noch amtierender Personalmanager des VW-Konzerns, darunter auch die beiden Ex-Konzernpersonalchefs Horst Neumann und Karlheinz Blessing.

Staatsanwaltschaft geht von Millionenschaden für VW aus

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, für Osterloh und andere einflussreiche Betriebsratsangehörige beim größten europäischen Autobauer zwischen 2011 und 2016 unangemessen üppige Bezüge freigegeben zu haben. Der Vorwurf lautet Untreue, teils auch in besonders schweren Fällen. Dem Konzern soll daraus ein Schaden von mehr als 5 Millionen Euro entstanden sein. Im Falle einer Verurteilung könnten den Angeklagten Haftstrafen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren drohen.

Der größte Schaden soll dem Unternehmen dabei durch das Gehalt Osterlohs entstanden sein – rund 3,1 Millionen Euro. Zu Topzeiten verdiente der Betriebsratschef 750 000 Euro pro Jahr. Osterloh berichtete in seiner Aussage von mehreren Offerten seitens Volkswagens, auf hochdotierte Personalposten zu wechseln. „Die Angebote waren klar, ich hätte nur ja sagen müssen, dann wäre das umgesetzt worden“, sagte Osterloh. Seiner Aussage nach wurden ihm vor dem Vorstandsposten mehrmals Stellen als Personalleiter angeboten. „Nicht alle wissen, wie ein Industrieunternehmen funktioniert“, sagte Osterloh auch in Richtung der Ermittler und berichtete von teils tendenziösen Fragen bei Befragungen. „Ich kann nur sagen, die Angebote waren ernst.“

Auch gegen Osterloh laufen Ermittlungen

Am jetzigen Prozess ist Osterloh selbst zwar nur als Zeuge beteiligt, gegen ihn läuft aber auch ein separates Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe. Vom Ausgang des aktuellen Prozesses dürfte es deswegen auch abhängen, ob die Richter sich auch die Rolle des ehemaligen Betriebsratschefs nochmal genauer ansehen.

Zudem könnte das Urteil, das nach aktueller Planung Ende Oktober gefällt werden soll, Signalwirkung für die deutsche Rechtssprechung besitzen. Denn: Die Vergütung von Betriebsräten ist in Deutschland nicht eindeutig geregelt. Im Betriebsverfassungsgesetz heißt es lediglich, dass die ehrenamtlichen Betriebsräte weder bevorzugt noch benachteiligt werden dürften.

VW rechtfertigt Vergütung mit Qualifikationen und Verantwortungen

Die Staatsanwaltschaft kommt deswegen zu dem Schluss, dass Betriebsräte daher so viel verdienen müssen, wie zuvor auf ihrem Arbeitsplatz im Unternehmen. Volkswagen hingegen vertritt da eine ganz andere Auffassung. Demnach müssen für eine angemessene Vergütung auch die erworbenen Qualifikationen und Karrieren in der Arbeitnehmervertretung herangezogen werden. Dafür hatte VW Vergleichsgruppen aus Arbeitnehmern gebildet, die nicht dem Betriebsrat angehörten, aber ähnliche Qualifikationen und Verantwortung besaßen. Eine Kommission, der die Angeklagten angehörten, legt dann anhand dessen die Vergütung fest.

Unter diesen Gesichtspunkten sei die Vergütung der Betriebsräte nicht überhöht, hatte auch die Verteidig zu Prozessauftakt bereits betont. Die fünf betroffenen mächtigen Betriebsräte hätten jeweils „beachtliche Karrieren“ hingelegt und oft auf „auf Augenhöhe“ mit dem Management bei VW verhandelt, hieß es.

Zu welcher der beiden Auffassungen das Gericht tendiert, ließen die Richter noch nicht durchscheinen. Zwei ihrer ehemaligen Kollegen hingegen, haben ihre Auffassung bereits dargelegt: Um sich abzusichern hatte Volkswagen bereits vor der Anklage zwei ehemalige, hochrangige Arbeitsrichter damit beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Darin kamen die Juristen zu der Einschätzung, dass die Betriebsratsvergütungen vertretbar seien.

Von Steffen Schmidt