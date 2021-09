Wolfsburg/Stuttgart

Thomas Laudenbach (53) übernimmt zum 1. Oktober 2021 die Leitung von Porsche Motorsport. Der Ingenieur folgt auf Fritz Enzinger (65), der die Rennsportabteilung des Sportwagen-Herstellers aus Stuttgart seit 2011 zu unzähligen Erfolgen geführt hat.

Laudenbach will Weltmeisterschaften gewinnen

„Das große Ziel ist, an die großartigen Erfolge anzuknüpfen, die unter der Leitung von Fritz Enzinger gelungen sind. Wir werden den Motorsport auf die veränderten Bedingungen in der Automobilindustrie anpassen – vom Kundensport bis hin zu Werksengagements in den größten Rennserien weltweit“, sagt Laudenbach. „Wir haben den 20. Le-Mans-Sieg fest im Visier, wir wollen Weltmeisterschaften gewinnen – sowohl auf der Langstrecke als auch in der Formel E. Zusätzlich gilt es, den Kundensport weiterzuentwickeln.“

Seit Herbst 1998 ist Laudenbach bei Porsche beschäftigt. Bis 2013 war er als Leiter Entwicklung Antriebe Motorsport unter anderem an Rennsport- und Sportwagenprojekten wie dem 918 Spyder, 911 RSR, 911 GT3 R und dem 911 GT3 Cup beteiligt.

Von der Redaktion