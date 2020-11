VW-Tochter Sitech beginnt Bau neuer Logistikhalle in Sandkamp

Sandkamp

VW-Tochter Sitech baut am Stammsitz in Sandkamp eine neue Logistik-Halle. Der Spatenstich für die rund 10 000 Quadratmeter große „Halle 5“ fand heute in Anwesenheit von Ingo Fleischer, Sprecher der Geschäftsführung der Sitech, Wissam Harb, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Sitech, Meno Requardt, Sprecher der Geschäftsführung von Volkswagen Immobilien (VWI) sowie des Bürgermeisters von Sandkamp, Francescantonio Garippo, statt.

Der quadratische Neubau wird die Lieferkette erheblich verkürzen: Die Sitzbezüge für alle im Volkswagen Werk Wolfsburg gebauten Fahrzeuge werden ab Spätsommer 2021 direkt am Sitech Stammsitz gelagert und sortiert. Ein automatisches Transportsystem bringt sie dann über eine gut hundert Meter lange Brücke in der richtigen Reihenfolge zur Sitzmontage auf das südlich gelegene Werksgelände. Bis Mitte 2021 soll der Rohbau stehen. Der Eigentümer und Investor des Gebäudes, Volkswagen Immobilien, wird die Schlüssel zum Betriebsstart übergeben.

Anzeige

„Ich freue mich, dass wir gerade in Zeiten großer unternehmerischer Herausforderungen eine neue Halle bauen. Sie ermöglicht mit modernster Technik, die Wertschöpfungstiefe für den Komplettsitz zu erhöhen. Das macht uns wettbewerbsfähiger und vor allem noch flexibler“, sagte Ingo Fleischer

So soll die neue Halle einmal aussehen. Auffällig ist das Transportband direkt in das VW-Werk. Quelle: Sitech

Betriebsratsvorsitzender Wissam Harb freute sich über das Bekenntnis zum Standort: „SITECH stärkt heute die Arbeitsplätze in Wolfsburg. Das ist zu Corona-Zeiten und mitten in der Branchenkrise ein starkes Zeichen an die Belegschaft. Dazu kommt: Die Aufgaben, die hier in Zukunft gemeistert werden, sind ein immens wichtiger Schritt Richtung Systemlieferant.“

Neue Halle sorgt auch für Entlastung des Verkehrs

Mit dem Betrieb der Halle werden die LKW-Fahrten mit Sitzbezügen vom Industriegebiet Vogelsang nach Wolfsburg Sandkamp entfallen, was besonders Sandkamps Bürgermeister Franscescantonio Garippo freute: „Weniger LKW-Verkehr bedeutet deutlich mehr Ruhe und weniger Emissionen für unseren Ortsteil. Ein guter Tag für Sitech, ein guter Tag für Sandkamp!“

Als Maßnahme für den Tierschutz ist bereits im März 2020 am südöstlichenStadtrand von Wolfsburg, in Nordsteimke, ein neues, dauerhaftes Nistrevier für die Uferschwalbe angelegt worden. Diese Vogelart hatte zuvor auf dem Gelände der heutigen Baustelle genistet. Zudem wird beim Bau der Halle auf Nachhaltigkeit geachtet. Beispiel dafür ist – neben einem extrem guten Gebäude-Energiewert – die komplette Begrünung der Dachfläche.

Lesen Sie auch

Von der Redaktion