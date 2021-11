VW-Tochter Ionity will Schnellladenetz bis 2025 vervierfachen

München

Volkswagen zieht gemeinsam mit seinen Partnern das Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur nochmals kräftig an: Das Unternehmen Ionity, an dem auch VW beteiligt ist, hat jetzt die Investition von weiteren 700 Millionen Euro für die Verbesserung des Ladenetzes bekannt gegeben. Bis 2025 soll die Anzahl der leistungsstarken 350kW-Schnell-Ladestationen in Europa um mehr als das Vierfache auf rund 7000 erhöht werden.

Schon heute besitzt Ionity Europas führendes „High Power Charging“- Netzwerk. 2017 gestartet, betreibt das Unternehmen mehr als 1500 Ladepunkte in 24 europäischen Ländern, die für Elektro-Autos aller Marken zugänglich sind. Die Anzahl der einzelnen Ladeparks soll von aktuell 400 auf mehr als 1000 ausgebaut werden.

Ionity nimmt jetzt auch Städte in den Blick

Da die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur dramatisch steigt, will Ionity die neuen Ladeparks zudem von Beginn an auf 6 bis 12 Ladestationen auslegen. Darüber hinaus werden die bestehenden Standorte entlang von Strecken mit hohem Verkehrsaufkommen und großer Nachfrage mit zusätzlichen Ladestationen aufgerüstet.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Aufbau der neuen Ladesäulen wird sich Ionity zunächst weiter auf Standorte an europäischen Autobahnen fokussieren. Allerdings will das Unternehmen nun auch andere stark befahrene Fernstraßen und sogar Standorte in der Nähe von Großstädten ins Visier nehmen. Aus Wolfsburg ist man das bereits gewohnt: Hier spendierte Volkswagen der Stadt zum Geburtstag gleich mehrere Schnellladeparks. Die VW-Heimat besitzt damit allerdings ein Alleinstellungsmerkmal. Bisher findet man die Schnellladesäulen in keiner anderen Stadt.

Eigene Raststätten geplant

Erklärtes Ziel ist es, das Ladeerlebnis der Kunden deutlich zu verbessern. Dafür will Ionity im Rahmen des Netzausbaus auch vermehrt eigene Grundstücke erwerben und je nach Standortbedingungen eigene Raststätten aufbauen und betreiben. Der Name dieses Stationskonzepts: „Oasis“. „Mit ‚Oasis’ zeigen wir, wie ein ganz neues Ladeerlebnis aussehen kann. Ob überdachte Ladestationen oder Ladeparks mit angebundenen Cafés, Restaurants oder Shops – wir möchten unseren Kunden zukünftig mehr Komfort bieten“, betont Dr. Marcus Groll, Geschäftsführer bei Ionity.

Volkswagen-Chef Herbert Diess dürfte gerade letzteres freuen. Immer wieder hatte er in der Vergangenheit betont, wie wichtig nicht nur ein flächendeckendes Ladenetz, sondern auch ein komfortables Ladeerlebnis für den Durchbruch der Elektromobilität sei. Laden solle künftig attraktiver als Tanken werden, kündigte er mehrfach an. Mit den ehrgeizigen Ausbauplänen macht Ionity nun einen Schritt in diese Richtung.

Von Steffen Schmidt