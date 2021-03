VW-Tarifverhandlungen: Auf Luftballons folgen Warnstreiks

Wolfsburg

Der Arbeitskampf bei Volkswagen hat begonnen: Die IG Metall Wolfsburger und der VW-Betriebsrat haben nicht lange gefackelt und am Montag ein erstes Zeichen in den festgefahrenen Tarifverhandlungen gesetzt. Gegen 10 Uhr versammelten sich rund 125 Metaller an der Südstraße im Werk und schickten rote Luftballons mit ihren Forderungen gen Himmel. Schon am Dienstag stehen in Wolfsburg die nächsten Aktionen bevor: Erste Warnstreiks werden durchgeführt.

„Mit der Luftballon-Aktion im Volkswagen Stammwerk haben wir als IG Metall – gemeinsam mit Betriebsrat und Vertrauensleute – noch einmal unsere Tarifforderungen verdeutlicht. Es liegt an der Arbeitgeberseite, wie hart dieser Konflikt noch werden muss“, so Christian Matzedda, Zweiter Bevollmächtigter und Geschäftsführer.

Benites: „Wir werden nichts geschenkt bekommen“

Die IG Metall machte mit der Aktion deutlich, dass man sich von der Corona-Krise nicht ausbremsen lassen möchte. „Wir werden nichts geschenkt bekommen – wir müssen dafür kämpfen. Die IG Metall Wolfsburg ist bereit, die Tarifforderungen mit Mobilisierung und guten Argumenten durchzusetzen“, zeigte sich der Erste Bevollmächtigte der Wolfsburger IG Metall, Flavio Benites, kämpferisch.

Betriebsratschef Bernd Osterloh peitscht am Montag die VW-Belegschaft ein. Quelle: IG Metall

Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo stieß am Abend während eines bundesweiten Livestreams der IG Metall zur aktuellen Tarifrunde ins gleiche Horn. „Die Stimmung in der Belegschaft nach der letzten Verhandlung mit VW isst bescheiden, der Frust über das Verhalten Volkswagens ist groß. Gleichzeitig aber herrscht Freude darüber, dass wir nun mit Aktionen loslegen können“, sagte sie. Man werde nun deutlich aufzeigen, was die Belegschaft von der Verweigerungshaltung Volkswagens halte, kündigte Cavallo an.

Erste Warnstreiks am Dienstag

Und den markigen Worten werden schon am Dienstag, 2. März, Taten folgen. Beginnend mit der Nachtschicht wird es im Wolfsburger Stammwerk zu Warnstreiks kommen. Die Mitarbeiter aller drei Schichten werden ihre Arbeit jeweils eine Stunde früher ruhen lassen. Vor den Toren werden zudem die Vertrauensleute mit Bannern und Megaphonen Stimmung machen. Flankiert wird die Aktion von zahlreichen weiteren Warnstreiks an den weiteren VW-Standorten sowie bei etlichen Betrieben auf der Fläche.

Matthias Disterheft (links) und Flavio Benites von der IG Metall Wolfsburg während der Aktion an der Südstraße. Quelle: IG Metall

Auf Massenkundgebungen wie früher muss die IG Metall dabei in Zeiten der Pandemie natürlich verzichten. Dafür hat man sich Alternativen überlegt. Während des Livestreams der Gewerkschaft konnte man etwa Bilder aus ganz Deutschland von Sternfahrten, Autokorsos, Hupkonzerten und Ähnlichem bewundern. Und auch in Wolfsburg kommt am Dienstag gleich eine neue Strategie zur Anwendung. So können erstmals auch Beschäftigte im Homeoffice in einen digitalen Warnstreik treten: Sie stellen ab einem gewissen Zeitpunkt ihre Tätigkeit ein. Abwesenheitsnotiz: „Ich bin im Warnstreik“.

Dieses Beispiel zeigt: Der Arbeitskampf lässt sich vor allem dank digitaler Möglichkeiten durchaus mit den Corona-Regeln vereinbaren. „In unseren sozialen Medien zeigen unsere Mitglieder schon seit Wochen Gesicht. Wir sind für den digitalen Arbeitskampf bereit“, ist sich deshalb auch Matthias Disterheft, Geschäftsführer und Kassierer der IG Metall Wolfsburg, sicher.

Von Steffen Schmidt