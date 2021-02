Wolfsburg

Nachdem auch die dritte Gesprächsrunde der VW-Tarifverhandlungen ohne eine Annäherung verlief, ist die IG Metall nun aktiv dabei, ihre Mitglieder für den Arbeitskampf zu mobilisieren. Mit zwei virtuellen Aktionskonferenzen wurden am Mittwoch alle Funktionäre der IG Metall Geschäftsstelle Wolfsburg über den aktuellen Stand der Tarifrunde und über geplante Mobilisierungs-Aktionen informiert. Knapp 500 Personen nahmen daran teil, darunter auch Thorsten Gröger, Bezirksleiter und Verhandlungsführer der IG Metall Niedersachsen-Sachsen-Anhalt, Betriebsratschef Bernd Osterloh und seine Stellvertreterin Daniela Cavallo.

Dass es ab März mit dem Ende der Friedenspflicht zu Warnstreiks und weiteren Aktionen kommt, ist mittlerweile so gut wie sicher. Der Ärger über das fehlende Entgegenkommen Volkswagens in den Verhandlungen steigt, dementsprechend groß ist die Bereitschaft zum Arbeitskampf unter den Gewerkschaftsmitgliedern. „In beiden Konferenzen herrschte eine echte Aufbruchsstimmung mit vielen tollen Streik-Ideen unter Corona-Bedingungen“, betonte der Erste Bevollmächtigte der Wolfsburger IG Metall Flavio Benites. „Wenn Volkswagen denkt, dass wir unter den aktuellen Corona-Bedingungen unsere Mitglieder nicht mobilisieren können, dann hat die Arbeitgeberseite falsch gedacht“, zeigte sich auch Thorsten Gröger optimistisch.

Erster Warnstreik schon am 2. März?

Theoretisch wäre ein erster Warnstreik bereits am 1. März möglich. Das Problem dabei: An genau diesem Tag fällt im Wolfsburger Stammwerk die gesamte Golf-Produktion aus. Weil sich zudem ein Großteil der Mitarbeiter im Home-Office befindet, wäre an diesem Tag nur ein Bruchteil der Belegschaft tatsächlich im Werk. Wahrscheinlicher ist es deshalb, dass der erste Warnstreik am 2. März über die Bühne gehen wird. Ob das tatsächlich der Fall ist, und was für Aktionen genau geplant sind, damit hält die Gewerkschaft noch hinter dem Berg. Im Raum stehen, sollen allerdings Aktionen wie ein Auto-Korso und ein Auto-Treffen mit Hupkonzert auf dem VW-Parkplatz gegenüber des Markenhochhauses.

Bei einer Instagram-Aktion der Gewerkschaft zeigen nicht nur VW-Beschäftigte Flagge. Auch Politiker wie die Wolfsburger Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer unterstützen die Forderungen. Quelle: IG Metall

Der Arbeitskampf dürfte in diesem Jahr also kreative Blüten treiben – und sich zu einem nicht unwesentlichen Teil im Internet abspielen. Erste Aktionen zeigen dies bereits. Auf der Instagram-Seite der IG Metall Wolfsburg werden seit einigen Tagen zum Beispiel stündlich Bilder von VW-Beschäftigten, Gewerkschaftsfunktionären aber auch Politikern gepostet, die sich mit einer selbst gewählten Aussage für die Tarif-Forderungen der Gewerkschaft einsetzen. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung im Werk Wolfsburg belagert die Kommetarbereiche im Volkswagen Intranet mit ihren Forderungen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und nicht zuletzt bombardieren die VW-Beschäftigten das E-Mail-Postfach des VW-Verhandlungsführers Arne Meiswinkel.

Großer Aktionstag mit Silbermond am 1. März

Zwei größere Aktionen finden zudem in den kommenden Tagen statt. Bereits am Donnerstag, 25. März, „kapern“ die Wolfsburger Metaller für zwei Stunden den Internet-Radiosender Hyde. Zwischen 15 und 17 Uhr macht die Gewerkschaft mit einer Sondersendung unter www.hyde-radio.com auf ihre Forderungen aufmerksam und informiert über die Tarifrunde.

Am 1. März kommt es dann zum bundesweiten Aktionstag. Um 17 Uhr geht die IG Metall auf ihrer Internet-Seite mit einem großen Livestream zur Tarifbewegung auf Sendung. Dabei werden die Forderungen und die Situationen in den einzelnen Bezirken beleuchtet. Auch die Wolfsburger Geschäftsstelle hat dabei einen zehnminütigen Auftritt. Aufgelockert wird der Livestream dabei durch Auftritte bekannter Bands wie Silbermond oder den Donots.

