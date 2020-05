VW-Submarke Jetta steigert Marktanteil in China

Peking

Es ist eine der besten Startphasen, den je eine neue Automobilmarke auf dem chinesischen Markt hingelegt hat: Jetta, die neue Marke von Volkswagen in China, gewinnt insbesondere bei Erstkäufern immer mehr an Popularität. Im April lieferte Jetta 13 500 Fahrzeuge aus. Dies entspricht einem Marktanteil von rund einem Prozent auf dem größten Automobilmarkt der Welt. Von Januar bis April wurden rund 38 000 Autos der Marke verkauft.

Jetta gewinnt in Corona-Krise Marktanteile

Seit Markteinführung im September 2019 sind etwa 81 000 Fahrzeuge der Marke Jetta an Kundinnen und Kunden ausgeliefert worden. Schon im ersten Verkaufsjahr wird die Marke dazu beitragen, den Marktanteil der Volkswagen Group China weiter zu steigern. Trotz des Einbruchs auf dem chinesischen Automobilmarkt durch die Covid-19-Pandemie gingen die Verkäufe von Jetta in den ersten vier Monaten des Jahres nur um 12 Prozent zurück – gemessen an den Absatzzahlen von September bis Dezember 2019. Während der Gesamtmarkt von Januar bis April 2020 um mehr als 30 Prozent schrumpfte, gewann die Marke Jetta Marktanteile.

Die Fahrzeugdichte in China ist dreimal niedriger als in Deutschland – entsprechend groß sind die Wachstumschancen. Allein das Einstiegssegment steht für ein Drittel des Gesamtmarkts. 80 Prozent aller Kunden in diesem Segment sind Erstkäufer, die Hauptzielgruppe von Jetta. Die Kunden wohnen vor allem in sich entwickelnden Städten.

Einmalig: Ein Modell wird zur Marke

Der erfolgreiche Marktstart wurde durch die Einführung des SUV-Modells VS7 im März weiter gestärkt. Zur Markteinführung wurde das Modell auch online vorgestellt und erreichte dabei insgesamt 10 Millionen Interessentinnen und Interessenten. Neben dem VS7 besteht die Modellpalette von Jetta aus dem SUV VS5 sowie der Limousine VA3.

Die Marke Jetta schließt die Lücke zwischen dem Einstiegs- und dem Volumensegment, an dessen Spitze die Marke Volkswagen positioniert ist. Zum ersten Mal in der Geschichte von Volkswagen war ein Modell Namensgeber für eine Marke mit eigener Modellfamilie. Jetta ist im Markt unabhängig positioniert, jedoch mit erkennbarer Nähe zu Volkswagen.

