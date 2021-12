Wolfsburg

Dieses Ergebnis lässt VW-Personalvorstand Gunnar Kilian doch übers gesamte Gesicht strahlen: Die meisten VW-Beschäftigten betrachten Volkswagen weiterhin als überaus attraktiven Arbeitgeber. So lautet laut Volkswagen das erste Fazit einer konzernweiten, anonymen Mitarbeiterbefragung („Stimmungsbarometer“). Alle konkreten Ergebnisse sollen Anfang 2022 vorliegen.

Insgesamt machten rund 465.000 Beschäftigte mit

Die konzernweite Mitarbeiterbefragung führte der Volkswagen-Konzern in diesem Jahr zwischen September und November bereits zum 13. Mal durch. Teilnehmen konnten am Stimmungsbarometer 2021 laut VW rund 600.000 Beschäftigte – Mitarbeiter und Führungskräfte – aus rund 170 Gesellschaften nahezu aller Konzernmarken auf der ganzen Welt. Etwa 465.000 Arbeitnehmer machten mit.

Zufrieden: VW-Personalvorstand Gunnar Kilian freut sich über die guten Zahlen des Stimmungsbarometers. Quelle: Volkswagen

Dabei mussten sie 24 Fragen beantworten und sie jeweils mit Punkten bewerten – möglich waren 0 bis hundert Punkte. Der Fokus liege auf den Bereichen Führung, Zusammenarbeit, Integrität und Kultur, schreibt Volkswagen. Nun liegen die Ergebnisse aus den deutschen VW-Standorten Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Emden und Kassel vor. Teilnahmeberechtigt seien mehr als 111.000 Beschäftigte gewesen. Mitgemacht haben laut VW 58 Prozent – im Vorjahr seien es 64 Prozent gewesen. Die leicht gesunkene Teilnehmerquote erklärt das Unternehmen mit der coronabedingten Kurzarbeit.

Der Gesamtindex legte um zwei Prozentpunkte zu

Laut Volkswagen hat sich der Stimmungsindex im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozentpunkte verbessert. Die höchste Einzelbewertung mit 87,7 Indexpunkten habe Volkswagen als „attraktiver Arbeitgeber“ erhalten. Der Gesamtindex sei auf 76,2 gestiegen, nach 74,3 im Vorjahr.

Ergebnisse des Stimmungsbarometers Am konzernweiten Stimmungsbarometer 2021 haben laut Volkswagen weltweit rund 465.000 Beschäftigte teilgenommen. Die ersten Ergebnisse liegen jetzt vor – allerdings nur für die VW-Standorte Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Emden und Kassel. Die Ergebnisse im einzelnen Die deutlichste Verbesserung gab es für die Möglichkeit, „im eigenen Umfeld offen und ehrlich die Meinung äußern zu können“ – hier gab es ein Plus von drei Punkten auf einen Index von 80,1.Ein Plus von 2,2 Punkten auf 85,9 gab es für „integres Verhalten in der eigenen Organisation“. Das Ansehen von Volkswagen als attraktiver Arbeitgeber stieg von 86,9 auf 87,7 Punkte.Auch das Ansehen von Volkswagen in der Öffentlichkeit habe sich verbessert – die Zustimmung zu diesem Punkt stieg um 2,9 Punkte.Ein Plus von 2,6 Punkten gab es für die Möglichkeiten, sich für neue Aufgaben weiterqualifizieren zu können.

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian ist zufrieden: „Das Ergebnis unseres diesjährigen Stimmungsbarometers ist ein sehr positives Signal. Es zeigt, dass wir es auch in diesem Jahr geschafft haben, unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Volkswagen AG weiter auszubauen und zu stärken. Darüber hinaus verdeutlicht es, dass unsere Führungskräfte gerade in diesen herausfordernden, von Corona geprägten Zeiten weiter das Ohr an der Belegschaft haben.“

Die Bedeutung des Stimmungsbarometers steigt

Die Bedeutung des Stimmungsbarometers, so Kilian, habe in Zeiten der Transformation des gesamten Konzerns in solch schwierigen Zeiten noch weiter zugenommen: „Die Umfrage ist nicht nur eine Abfrage. Sie ist vielmehr ein Instrument, mit dem wir durch die Diskussion der Ergebnisse unsere Dialog- und Feedbackstruktur stärken, unseren Kulturwandel fördern und diesen sichtbar machen.“

Den „kontinuierlichen Aufwärtstrend“ führt er auf verschiedene Ursachen zurück: auf Führungskräfteentwicklung, Ausbau der Mitarbeiterkommunikation und die Umsetzung verschiedener Maßnahmen zu Compliance und Integrität.

Von Carsten Bischof