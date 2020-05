VW: So geht es mit den Klägern und den Fahrzeugen weiter

Wolfsburg

Der Bundesgerichtshof hat sein erstes Urteil gesprochen, endlich herrscht Klarheit: Volkswagen muss Käufern manipulierter Diesel-Fahrzeuge grundsätzlich Schadenersatz zahlen. Etwa 60 000 Einzelklagen sind an deutschen Gerichten noch anhängig. Volkswagen will diesen Klägern einen Vergleich anbieten. Wer darauf eingeht, kann sein Auto wahlweise behalten oder gegen eine entsprechend höhere Zahlung zurückgeben.

Grundsätzlich haben nun alle Diesel-Kunden, deren Klagen noch offen sind, die Möglichkeit, auf ein individuelles Vergleichsangebot von Volkswagen einzugehen. Ausgenommen sind jene Kläger, die ihr Fahrzeug nach September 2015 gekauft haben. Hier will Volkswagen weiter vor Gericht kämpfen. Die Begründung: Aus VW-Sicht musste nach September 2015 jeder Käufer über die Diesel-Problematik Bescheid wissen, hat also wissentlich eins der betreffenden Fahrzeuge gekauft.

Kosten für VW noch nicht zu beziffern

Die Schadenersatzsumme, die VW anbieten wird, wird in jedem Fall individuell berechnet. Sie richtet sich nach dem Kaufpreis, den bisher gefahrenen Kilometern und der zu Grunde gelegten maximalen Laufleistung. Wobei die Gerichte bei letzterem Faktor relativ viel Spielraum haben, die meisten gehen jedoch von 250 000 Kilometern aus. Welche Gesamtsumme auf VW zukommt, kann deshalb noch nicht genau beziffert werden. Denn in den Klagen müssen die gefahrenen Kilometer der Fahrzeuge nicht angegeben werden. Die jeweilige Schadenersatzsumme kann deshalb stark variieren.

Zumal die Kunden beim Vergleich auch die Möglichkeit haben, ihr Fahrzeug entweder zu behalten – die Zahlung fällt dann entsprechend niedriger aus – oder abzugeben. VW rechnet indes damit, dass die Vergleichsangebote in den allermeisten Fällen angenommen werden. Das habe auch die Resonanz auf den Vergleich im Rahmen der Musterfeststellungsklage gezeigt, sagte ein VW-Sprecher auf WAZ-Anfrage. „Ein Vergleich ist für alle Seiten gut – für die Kunden, die Gerichte und für uns, damit das Thema beendet wird“, so der VW-Sprecher. Die Kunden könnten deshalb mit fairen Angeboten rechnen.

Was wird aus den Fahrzeugen ?

Die Fahrzeuge, die im Rahmen des Vergleichs oder nach abgeschlossener Klage an VW zurückgehen, verschwinden übrigens nicht von den Straßen. „Je nachdem, ob ein Weiterverkauf wirtschaftlich ist, gelangen die Fahrzeuge wieder in den Handel oder werden verwertet“, erklärt der VW-Sprecher. Das läuft folgendermaßen: Die Kunden können ihr Fahrzeug bei einem VW-Händler in ihrer Nähe abgeben. Dort wird dieses durch das Unternehmen abgeholt und – wie im Gebrauchtwagengeschäft üblich – überprüft und bewertet.

Lohnt sich ein Weiterverkauf, gelangen die Fahrzeuge ganz normal wieder in den Handel – über Einzel- oder Paketverkäufe an Autohändler. Speziell als „Problem-Diesel“ deklariert werden müssen die Autos dabei nicht – denn das sind sie sowieso schon. „Das Software-Update musste ohnehin kenntlich gemacht werden, das ist bei jeder Rückrufaktion egal welchen Herstellers vorgeschrieben“, erklärt der VW-Sprecher. Das geschieht etwa über einen Aufkleber, der das Fahrzeug für jeden potenziellen Käufer und die Behörden als vom Rückruf betroffen kenntlich macht.

Schummel-Diesel sind durchaus gefragt

Aus den USA ist VW mit diesem Verfahren bereits bekannt und weiß: Für die Schummel-Diesel gibt es durchaus einen großen Markt. „Wir haben immer betont, dass die Fahrzeuge absolut zuverlässig und fahrbereit sind“, so der VW-Sprecher. Auch das Verhalten der vielen Vergleichskunden zeige: Mit dem Fahrzeug an sich waren die Kläger durchaus zufrieden. Und es bleibe ja auch die Frage: Können die Kunden mit dem Geld, das sie als Schadenersatz bekommen, überhaupt ein gleichwertiges Auto kaufen? Der VW-Sprecher ist da skeptisch: „Wir rechnen deswegen damit, dass viele Kläger ihr Fahrzeug behalten wollen.“

Von Steffen Schmidt