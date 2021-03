Wolfsburg

Volkswagen bietet seiner Belegschaft ab April wöchentliche Corona-Schnelltests an. Das schreibt VW-Personalvorstand Gunnar Kilian jetzt auf dem Karriereportal Linkedin. Gleichzeitig kündigt er an, die Corona-Schutzimpfungen der Belegschaften der deutschen VW-Standorte bei Bedarf selbst durchführen zu können.

Kilian kündigte am Mittwochabend an, „unsere Teststrategie mit Corona-Schnelltests zu erweitern“. Ab April biete man den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen „wöchentlich“ einen Schnelltest an. Der Personalchef schreibt wörtlich: „Die Integration der zusätzlichen Schnelltests in die bisherige Teststrategie erfolgt durch unser Team des Konzern Gesundheitswesens um Dr. med Lars Nachbar, die seit dem Beginn der Pandemie 24/7 im Einsatz sind.“

Gunnar Kilian glaubt an Lockerungen „im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben“

Er macht allen VW-Beschäftigten Mut: „Wenn wir uns alle weiterhin so diszipliniert wie bisher an die Corona-Regeln halten, werden wir mit diesem zusätzlichen Schnelltest-Angebot schrittweise weitere Lockerungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben erreichen können. Und das brauchen wir alle.“

Der Dreiklang der Politik aus Lockerungen, Testungen und Impfungen werde dabei helfen. Entscheidend blieben dabei „rasche Fortschritte beim Impfen“. Und Kilian kündigt an, die VW-Belegschaft an den deutschen Standorten selbst gegen Corona impfen zu wollen: „Dazu stehen wir in enger Abstimmung mit dem Land Niedersachsen. Denn wir wollen mit unseren Kapazitäten bei einer schnelleren Umsetzung der Impfungen an unseren anderen Standorten in Deutschland helfen.“

Gesundheitswesen bereitet Impfzentrum im Wolfsburger Werk vor

Volkswagen hatte schon im vergangenen Sommer eigene Corona-Testzentren aufgebaut. Jetzt wolle man durch weniger bürokratischen Aufwand beim Testen Personal freischaufeln für den mögliches Impf-Zentrum im Wolfsburger VW-Werk. Vor einigen Tagen erklärte Dr. Lars Nachbar, Leiter Konzern Gesundheitswesen und Arbeitsschutz, dazu: „Einer der Hintergründe ist, dass wir mit Blick auf die Zukunft und die Möglichkeit, dass wir als Gesundheitswesen Teil der deutschen Impfstrategie werden könnten, schon jetzt personelle Ressourcen schaffen möchten.“

Von der Redaktion