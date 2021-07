Wolfsburg/Osnabrück

Nach der Karmann-Insolvenz 2009 hat Volkswagen das frühere Betriebsgelände in Osnabrück übernommen und die Tochtergesellschaft Volkswagen Osnabrück GmbH gegründet. Golf Cabrio, Porsche Boxster und Cayman liefen hier vom Band, aktuell wird nur das T-Roc Cabrio gebaut. WAZ-Redakteur Carsten Bischof unterhielt sich Jörn Hasenfuß, Sprecher der Geschäftsführung von Volkswagen in Osnabrück, über die Gegenwart und Zukunft der Volkswagen-Tochter.

Herr Hasenfuß, wie viele Beschäftigte arbeiten aktuell am Volkswagen-Standort Osnabrück?

Jörn Hasenfuß: Aktuell arbeiten hier rund 2400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Besonderheit am Standort Osnabrück ist, dass wir in die drei Fachbereiche „Technische Entwicklung“, „Metall Gruppe“ und „Fahrzeugbau“ unterteilt sind. Die Technische Entwicklung hat unter anderem den ersten PlugIn-Hybrid 1 l Sportwagen, den VW XL1, sowie den Pluto für die Konzernmarke MOIA entwickelt und produziert. Die Technische Entwicklung arbeitet als Auftragsentwickler für die Marke Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi und Porsche. Die Metall Gruppe ist unser Anlagen- und Werkzeugbau inklusive Presswerk. Zum Fahrzeugbau gehören der Karosseriebau, die Lackiererei und die Montage. In den Montagen befinden sich zwei Linien, wobei zurzeit eine Linie stillgelegt ist, dort wurde bis Ende 2020 der Porsche Cayman produziert. Auf der anderen Linie fertigen wir aktuell unseren T-Roc Cabriolet. Ab September 2021 montieren wir dort auch den Arteon Shooting Brake. Die lackierte Karosse des Arteon Shooting Brake wird dann von Emden nach Osnabrück geliefert und hier, in Osnabrück, auf der Montagelinie 1 zusammen mit unserem T-Roc Cabriolet gefertigt.

Sondermodelle sind geplant

Wie viele Autos bauen Sie hier in Osnabrück?

Das Osnabrücker Werk ist deutlich kleiner als andere VW-Werke...

Wir sind drauf spezialisiert, hier in Osnabrück Spezialprojekte, Kleinst- und Kleinserien zu fertigen. Der Verbund aus Technischer Entwicklung, Metall Gruppe und Fahrzeugbau gibt uns die Möglichkeiten, gute Wertbeiträge für den Konzern und die Marken zu liefern.

Jörn Hasenfuß: Wir wünschen uns ein Cabriolet auf elektrischer Basis. Quelle: Roland Hermstein

Kommt als nächstes das ID.3 Cabrio, um die Elektromobilität zu emotionalisieren?

Wir benötigen weitere Projekte in Osnabrück

Bis dahin dürften ja leider noch einige Jahre ins Land ziehen. Was machen Sie in der Zwischenzeit?

Auch in der Stadt Osnabrück engagieren Sie sich, oder?

Wir arbeiten intensiv daran, als Volkswagen wahrgenommen zu werden

Nimmt man Sie hier Osnabrück eigentlich als Volkswagen wahr oder als Karmann?

Für die älteren Osnabrücker sind wir natürlich immer noch Karmann. Was kein Wunder ist, schließlich gab es Karmann seit 1901! Aber wir arbeiten sehr intensiv daran, dass wir als Volkswagen wahrgenommen zu werden.

Von Carsten Bischof