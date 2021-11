VW Nutzfahrzeuge spendet 70.000 Euro an Kinderheilanstalt

Wolfsburg/Hannover

Die Hannoversche Kinderheilanstalt und Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) feiern das fünfjährige Jubiläum ihrer Partnerschaft. Seit 2017 unterstützt die Marke mit Stammsitz in Hannover-Stöcken mit seiner jährlichen finanziellen Spende die gemeinnützige Stiftung im Stadtteil Hannover-Bult. Die Spende in Höhe von 70.000 Euro stellt das Hauptengagement von VWN dar und ist somit im fünften Jahr in Folge der Spendenleuchtturm der Nutzis.

Kinderheilanstalt freut sich über „vorweihnachtliches Geschenk“

„Die großartige Unterstützung von Volkswagen Nutzfahrzeuge ist in diesen besonderen Zeiten ein wunderbares, vorweihnachtliches Geschenk. Es ist ein fabelhaftes Gefühl für uns alle ’Auf der Bult’, dass uns ein so großes hannoversches Traditionsunternehmen schon seit Jahren unterstützt“, sagt Agnes Genewein, Vorständin der Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt.

Der Fokus liegt in diesem Jahr auf der behinderten- und kindgerechten Renovierung des Sozialpädiatrischen Zentrums Auf der Bult (SPZ). Es dient zur ambulanten Betreuung entwicklungsauffälligen, behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen durch umfassende medizinische, psychologische und sozialmedizinische Therapien und Beratungen. Im SPZ werden pro Jahr über 10.000 Kinder und Jugendliche behandelt. Es ist als Zentrum für Tuberöse Sklerose und als Neuromuskuläres Zentrum Hannover zertifiziert.

VWN übernimmt soziale Verantwortung

Dr. Astrid Fontaine, Mitglied des VWN-Markenvorstands und verantwortlich für Personal und Transformation: „Für uns bei den Nutzis ist es wichtig, nicht nur unternehmerischen Erfolg zu erzielen, sondern auch soziale Verantwortung zu übernehmen. Umso mehr freue ich mich, dass wir als VWN einen kleinen Beitrag zu den fantastischen Leistungen des Kinderkrankenhauses Bult leisten.“

Bertina Murkovic, Betriebsratsvorsitzende von VWN: „Ich bewundere das Team im sozialpädiatrischen Zentrum für sein Engagement und den Fokus, den es auf die kleinen Patienten legt. Hier wird eine tolle Arbeit für diejenigen gemacht, die unsere Hilfe und Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben am meisten brauchen.“

