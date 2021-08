Barcelona/Martorell

Marc ter Stegen ist nicht nur Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft und Stammkeeper des FC Barcelona, sondern auch Markenbotschafter der VW-Tochter Cupra. Dienstfahrzeug des Fußballstars ist ein Cupra Formentor e-Hybrid. Um für die Elektromobilität zu werben, hat er jetzt – vor seiner Knieoperation – eine Geschichte mit dem FC Barcelona und mit Cupra produziert. Die WAZ erzählt sie nun ihren Lesern:

Marc ter Stegen fährt mit dem Formentor e-Hybrid zum Training

Für Marc ter Stegen beginnt ein guter Tag mit einem leckeren, selbstgemachten Kaffee. An Tagen, an denen er nicht zu einem Spiel reisen muss, freut sich der Torhüter des FC Barcelona über einen festen Tagesablauf: Frühstück, Training, Zeit mit seiner Familie... Doch seit er mit seinem neuen Cupra Formentor e-Hybrid zum Training fährt, verläuft sein Tag etwas anders.

Marc ter Stegen unterwegs mit dem Cupra Formentor e-Hybrid:

Zur Galerie Marc ter Stegen ist nicht nur Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft und Stammkeeper des FC Barcelona, sondern auch Markenbotschafter der VW-Tochter Cupra.

Nach dem Frühstück macht er sich für das Training bereit. Die etwa 25 Kilometer von seinem Wohnort zum Trainingszentrum des FC Barcelona, dem Ciutat Esportiva Joan Gamper, legt der Fußballprofi mit seinem eigenen Fahrzeug zurück. Seit kurzem fährt er ein neues Plug-in-Hybridmodell, den Formentor e-Hybrid. Daher hat er ein neues Ritual in seinen Tagesablauf integriert: Er prüft kurz die neue Wallbox in seiner Garage, um sicherzustellen, dass die Batterie seines Fahrzeugs voll aufgeladen ist. Und schon ist er abfahrbereit. „Das Ganze ist sehr einfach und bequem. Ich schließe mein Auto abends an, und morgens ist es voll aufgeladen“, sagt der Torwart.

Elektroantrieb ist für den Kicker ein ganz neues Fahrgefühl

Die Anfahrt im Elektrobetrieb ist ein ganz neues Erlebnis für den Torhüter. „Als ich das erste Mal den Startknopf gedrückt habe, dachte ich, ich hätte etwas falsch gemacht, weil es beim Anlassen keine Geräusche gibt. Aber man gewöhnt sich sehr schnell daran, dass das Fahrzeug so leise ist.“ Der deutsche Nationalspieler nutzt die Ruhe auf der Anfahrt zur konzentrierten Vorbereitung, besonders wenn er im Heimatstadion Camp Nou spielt. „Direkt vor dem Spiel bleibt kaum Zeit, mich mental vorzubereiten, also denke ich bereits auf der Anreise darüber nach, wie das Spiel sein wird, wie die gegnerische Mannschaft ist und wie ich ihnen im Spiel am besten begegne. Ich höre auch gerne Musik. Das hilft mir, mich zu konzentrieren.“

Ein Tag mit Marc ter Stegen und seinem Formentor e-Hybrid

Nach ein paar Stunden Training geht es für ihn dann wieder nach Hause. Da sein Formentor e-Hybrid im reinen Elektrobetrieb eine Reichweite von 55 Kilometern hat, reicht ein Ladevorgang für beide Strecken aus. „Das ist genau das, was ich gesucht habe“, freut er sich. „Ich kann problemlos im Elektrobetrieb bleiben. Außerdem kann ich bei Bedarf auf den Verbrennungsmotor umschalten und sogar etwas Batterielaufzeit einsparen, falls ich in die City fahren möchte.“

Der Nationalkeeper entdeckt gerne etwas Neues

In seiner Freizeit erkundet Marc ter Stegen gerne die Stadt Barcelona. „Wenn es die aktuellen Umstände erlauben, besuchen wir gerne das Stadtzentrum, spazieren mit unserem Sohn umher und erkunden neue Orte. Wir möchten immer etwas Neues entdecken, und trinken dann irgendwo einen Kaffee oder schlendern einfach nur herum“, erzählt der Barça-Spieler.

Zuhause angekommen, schließt er sein Fahrzeug wieder an die elektrische Ladestation an. Für Marc ter Stegen war es sehr wichtig, dass sein Fahrzeug auch emissionsfrei fahren kann. Er ist sehr umweltbewusst und möchte selbst einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten: „Zu Hause benutzen wir keine Plastikflaschen mehr. Es hat mich sehr gestört, wie viele Einwegflaschen wir früher verbraucht haben, deshalb haben wir jetzt einen Wasserspender. Und wir kaufen bevorzugt regionale Lebensmittel ein, selbst unseren Kaffee. Jeder sollte sich bewusst machen, was wir unserer Erde antun. Wir müssen dringend anfangen, uns besser um sie zu kümmern. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Kleine Schritte sind besser als gar keine Schritte.“

Von der Redaktion