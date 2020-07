Wolfsburg

Der schleppende Anlauf des Golf 8 hatte vor einigen Wochen für heftigen Streit bei Volkswagen gesorgt. Vor allem die Kommunikation des Managements war in die Kritik geraten. Viele Beschäftigte fühlten sich allein gelassen. Der Konflikt hatte sich so sehr hochgeschaukelt, dass sich Konzernchef Herbert Diess im Aufsichtsrat zu den Technik- und Softwareproblemen erklären musste – und letztlich den Vorsitz über die Kernmarke an Ralf Brandstätter abgab. Der Konflikt zwischen Belegschaft und Management scheint mittlerweile beigelegt.

Osterloh sichert Diess Unterstützung zu

War Betriebsratschef Bernd Osterloh Diess im Frühjahr wegen dessen Management-Stils und Technikproblemen beim neuen Golf noch hart angegangen, stellte er sich jüngst bei einer Befragung durch Investoren hinter den Konzernchef. Er habe Diess die „volle Unterstützung der Gewerkschaften“ zugesagt und betont, dass IG Metall und Management in strategischen Fragen voll übereinstimmten, hieß es in einem Bericht eines Finanzdienstleisters.

Dennoch mahnte Osterloh: „Wir müssen noch stärker sagen und erklären, was nicht funktioniert. Wir müssen intern ehrlicher sagen, was nicht läuft und wo wir noch nicht auf dem Stand sind, den wir eigentlich wollen. Das ist auch Führungsaufgabe.“ Seinem Eindruck nach funktioniere das beim Golf-Anlauf inzwischen besser.

Brandstätter sucht Schulterschluss mit Belegschaft

Der neue VW-Chef Ralf Brandstätter bekräftigte den Willen zu mehr Kommunikation und Zusammenarbeit und bekannte sich zur Belegschaftsmitsprache: „Streitpunkte müssen wir zusammen lösen im Sinne des Unternehmens und dann auch sauber an die Belegschaft kommunizieren. Die Mitbestimmung und auch der intensive Dialog mit dem Betriebsrat gehören zu Volkswagen wie der Käfer, wie der Golf und wie die VW-Currywurst.“ Einen ersten Schritt dazu gab es in Form einer Aussprache mit Vertrauensleuten der IG Metall im Juni. „Das war ein gutes Treffen“, sagte Brandstätter.

Von Steffen Schmidt