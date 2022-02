VW-Modernisierungsfonds: Das meiste Geld fließt ins Wolfsburger Werk

Wolfsburg

125 Millionen Euro will Volkswagen in diesem Jahr in die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in seinen deutschen Werken investieren. Das meiste Geld soll ins Wolfsburger Stammwerk fließen. Was genau passiert, will die so genannte „Steuerungskommisson“ bis Ende März entscheiden.

125 Millionen sollen innerhalb von fünf Jahren fließen

Hintergrund: Im Rahmen der jüngsten Planungsrunde hatte das Unternehmen auf Drängen des Betriebsrats einen Modernisierungsfonds aufgelegt. Der umfasst 125 Millionen Euro und soll in den kommenden fünf Jahren in die deutschen VW-Werke investiert werden – 25 Millionen Euro pro Jahr. Wobei Geld, das im jeweiligen Jahr nicht abgerufen wird, ins Folgejahr geschoben werden kann.

„Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Belegschaftszahl der Standorte“, teilte eine VW-Sprecherin auf AZ/WAZ-Anfrage mit. Die größte Summe fließe ins Wolfsburger Stammwerk, danach folgten die Standorte Emden, Hannover, Kassel, Braunschweig und Salzgitter. Ziel sei es dabei, „die Arbeitsumgebung im direkten und indirekten Bereich weiter zu verbessern und so auch die Zusammenarbeit sowie den Informationsfluss innerhalb der Teams positiv zu beeinflussen“.

Zusammenarbeit und Informationsfluss verbessern

Investiert werden solle unter anderem „in eine modernere Ausstattung zum Beispiel der Pausen-, Erholungs- und Meetingräume und in Maßnahmen der technischen Verbesserung der Kommunikation“. Konkrete Projekte hätten Mitarbeiter vorgeschlagen – nun befasse sich eine Steuerungskommission aus Vertretern von Unternehmen und Betriebsrat damit. „In den kommenden Wochen“, so die Sprecherin, soll endgültig über die Maßnahmen entschieden werden.

Von Carsten Bischof