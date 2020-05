VW-Mitarbeiterinnen nähen Corona-Masken aus Diensthemden

Wolfsburg

Wie viele Masken kann man aus einem Uniformhemd schneidern? „ Langarm oder Kurzarm? Bei Langarm 13“, weiß Nicole Gehring von der VW-Werksicherheit – und zwar aus Erfahrung. Denn zusammen mit ihrer Freundin Kristina Loos aus der Kunststofffertigung und einer weiteren Kollegin hat sie fast 20 ausgemusterte Uniformhemden eigenhändig zu Atemschutzmasken umgearbeitet.

Als die Coronakrise im März voll losging, fehlten an allen Stellen Masken, auch bei der Werksicherheit. Nicole Gehring bat daraufhin ihre Freundin Kristina Loos, eine Maske herzustellen. Es blieb aber nicht bei der einen, sondern es kamen Anfragen von Einrichtungen und Privatpersonen. Ein Aufruf in den sozialen Medien nach Spenden von Stoff und Gummibändern kam gut an, aber auch diese Stoffe waren schnell vernäht. Kristina Loos sprach dann die IG-Metall-Vertrauenskörperleitung an, die schnell reagierte und mit der IG-Metall-Geschäftsstelle das nötige Material zusammenstellte.

235 farblich passende Masken

Auch die Kollegen von Nicole Gehring im Werkschutz hatten die Aktion bemerkt und kamen auf die Idee, aus überschüssigen Uniformhemden Masken zu nähen. Dank der Werksicherheit, die ausgemusterte originalverpackte Hemden spendete, konnten so 235 farblich passende Masken für die Arbeitsbekleidung angefertigt werden. Die Hemden waren unbenutzt und wegen des Logo-Wechsels verfügbar.

Meister Alexander Kabus mit einer Logo-Maske. Quelle: Betriebsrat

Das Ergebnis: Während die meisten VW-Beschäftigten mit Zellstoff vor der Nase herumlaufen, trägt der Werkschutz feste Stoffmasken – Ton in Ton mit den Uniformen. „Natürlich ist das freiwillig. Wer möchte, bekommt Zellstoffmasken", sagt Meister Alexander Kabus.

Tausende Masken gespendet

Während der Krise spendeten die Freundinnen insgesamt rund 2500 Masken – unter anderem an das Hospiz-Wolfsburg, das Sozialkaufhaus Lichtblick, das Deutsche Rote Kreuz, an Arztpraxen, an das Klinikum Wolfsburg, die Diakonie, die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg und an viele VW-Beschäftigte. Auch mit dabei: Dustin Loos, der Sohn von Kristina und VW-Azubi.

Beim Betriebsrat ist Frank Paetzold für den Werkschutz zuständig. Er sagt: „Ich finde es super, dass Nicole und ihre Freundinnen so schnell für Masken gesorgt haben. Vor allem die Kolleginnen und Kollegen vom Tordienst haben jeden Tag Kontakt zu Hunderten Besuchern, da kommt jede Form von Schutz gerade richtig."

